Происшествия

Под Киевом полицейские четыре часа зверски избивали мужчину: детали и видео инцидента

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении двум полицейским Васильковского отдела полиции Киевской области, которые избили мужчину. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава ведомства Роман Труба.

История с избиением произошла еще в декабре прошлого года. Мужчина на остановке общественного транспорта начал словесный спор с правоохранителями. В ответ они применили слезоточивый газ и начали бить прикладом автомата.

Затем полицейские надели на потерпевшего наручники, вывезли его в безлюдную местность под Киевом, где продолжили жестоко бить. Кроме того, «стражи порядка» закрыли мужчину в багажнике, ударив автоматом по голове. Издевательства продолжались около четырех часов.

После этого полицейские вернули потерпевшего в Васильковский отдел полиции, выписав ему протоколы об админнарушении.

«На видео хорошо видно, что людей в погонах совсем не смущает количество прохожих и автомобилей вокруг. Они цинично продолжают применять силу», — пишет Труба.

По словам главы ГБР, родственники мужчины, разыскав его, за помощью обратились в Васильковский отдел полиции.

Преступление хотели скрыть и уйти от ответственности.

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