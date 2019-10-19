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В России заживо сгорели шестеро детей: фото и видео с места трагедии
В России в Ростове Великом в ночь на 19 октября произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме. В огне погибло 7 человек, в том числе 6 детей.
Пожар произошел в восьмиквартирном доме, второй этаж которого был деревянным. На месте работали сотрудники МЧС и других экстренных служб. Были обнаружены тела шести детей и одной девушки, передает «Эхо Москвы».
По предварительной информации, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. На месте продолжают работать экстренные службы. Есть предположение, что под завалами может находиться 50-летний мужчина.
Как писали «ФАКТЫ», 5 октября в России горело здание Министерства иностранных дел. Огонь на Смоленской площади в Москве вспыхнул в подвале здания вечером. До этого в подвале министерства проводились ремонтные работы. В МИД уточнили, что возгорание произошло в одном из флигелей здания.
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