Мир

Люди были беспомощны: увеличилось число погибших при прорыве дамбы в России

В России после прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Красноярском крае погибли 15 человек. Подобные происшествия уже случались на прииске. Об этом рассказал работник участка.

«Такое было не раз. Дамб там вообще четыре. Прорвало самую верхнюю, соответственно, можно представить, что дальше может быть. Дамбы были давно, уже больше трех лет. В этом месяце их поднимали все четырьмя бульдозерами. Странно, что одна из них прорвала. Каждая дамба держит небольшое озеро — отработанные затопленные участки», — отметил он, передает «Говорит Москва».

Высота дамб — 10 метров. Защитные сооружения сделаны из почвы. Смытые водой общежития построили в кратчайшие сроки — за две недели, рассказал работник прииска.

«Этим все сказано», — отметил он.

По его словам, в двух общежитиях живут около 80 человек. Дамбу прорвало внезапно, поэтому ЧП застало людей врасплох.

«Это быстро происходит. Они тупо не смогли бы ничего сделать. На полигоне только экскаваторы и бульдозеры. Напарник звонил сказал, что в два часа был звонок в МЧС. Люди спали, видимо, даже ничего не поняли. Четыре озера (из дамб) долбанули на поселок», — добавил он.

Как заявил губернатор Красноярского края Александр Усс, причиной ЧП на дамбе под Красноярском могли стать нарушения при строительстве или дожди.

Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 19 октября прорвало дамбу на реке Сейба в Красноярском крае. Волной смыло два общежития.

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