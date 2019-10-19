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В Киеве горела недостроенная высотка: впечатляющие фото и видео ЧП
В Киеве снова горела недостроенная высотка. На сей раз спасетелей вызывали в район метро «Левобережная». Там на улице Сверстюка (бывшая улица Марины Расковой) произошло сильное задымление на четвертом этаже строящего здания жилого комплекса «Галактика». Напомним, в августе пожар произошел на территории строящегося ЖК «Бережанский».
По предварительной информации, никто не пострадал.
Сигнал о возгорании поступил в 13:28, локализация пожара заняла 30 минут, а в 14:04 пожар был полностью потушен.
В Главном управлении ГСЧС Украины по Киеву заявили, что в здании горели стройматериалы.
Оперативные фото спасателей
Как сообщает Информатор, на строящиеся рядом дома огонь не перекинулся. Пострадавших при пожаре нет.
Киев Оперативный опубликовал видео с места инцидента.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о неоднократных пожарах в одном и том же здании возле кинотеатра «Киевская Русь» в центре Киева. Спасатели решили, что к возгораниям причастны бездомные, ночующие в доме.
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