В России украинцев признали носителями русского языка

Политика

Правительство России поддержало законопроект, предусматривающий признание уроженцев Украины и Беларуси носителями русского языка без прохождения собеседования при обращении за получением гражданства России. Об этом говорится на сайте правительства в субботу.

«Одобрить проект федерального закона „О внесении изменений в статью 331 Федерального закона „О гражданстве Российской Федерации““ и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — говорится в тексте постановления.

Проектом данного закона предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Республики Беларусь и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 331 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».

В соответствии с ч. 1 ст. 331 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» иностранные граждане или лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка, то есть лицами, владеющими русским языком и повседневно использующими его в семейно-бытовой и культурной сферах, в случае, если данные лица либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, по результатам собеседования, проведенного с ними комиссией по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка.

Как писали «ФАКТЫ», ранее известный российский журналист Игорь Яковенко заявил, что инициатива по упрощению получения гражданства РФ для украинцев является попыткой вмешательства во внутренние дела Украины с целью насаждения «русского мира» на территорию Украины.

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