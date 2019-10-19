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Наползание «русского мира»: журналист объяснил, зачем Путин раздает паспорта украинцам
Инициатива по упрощению получения гражданства РФ для украинцев является попыткой вмешательства во внутренние дела Украины. Об этом заявил известный российский журналист Игорь Яковенко.
«Технология здесь достаточно простая», — пишет он в блоге на OBOZREVATEL.
По его словам, если будет достаточно большое количество людей с российским гражданством, то российская пропаганда может постоянно устраивать крики по поводу того, что русских обижают.
«Вот, дескать, есть люди с российским гражданством, с ними что-то делают, возбуждают уголовные дела, сажают в тюрьму, еще что-то. Это и будет основанием для вмешательства», — добавил он.
По мнению журналиста, в этом состоит «история с постоянным наползанием „русского мира“ на территорию Украины».
Как писали «ФАКТЫ», правительство РФ планирует рассмотреть проект закона о признании уроженцев Украины и Беларуси носителями русского языка без прохождения собеседования при обращении за получением гражданства России.
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