Первобытный человек: в сети смеются с нелепого бюста экс-главаря «ДНР» Захарченко

Украина

Бюсты бывшего главаря донецких террористов Александра Захарченко появились в продаже на прилавках сувенирных магазинов в оккупированном Донецке. Фото этой продукции выложил на своей странице в Twitter журналист Денис Казанский.

Под снимком бюстов, покрытых белой, серебристой и золотистой красками, сразу же появились десятки язвительных комментариев. Ликвидированного 31 августа 2018 года Захарченко, которого почему-то так и не удалось вылепить похожим на оригинал, в комментариях чаще всего сравнивают с первобытными людьми.

«Схоже на вітрину з біологічного класу в моїй школі, не вистачає тільки надпису «Первісні люди», «Но еще есть пока тропа, где встретишь питекантропа», «Это эволюция от австралопитека до питекантропа», «А где такие можно купить? А оптом скидки есть? На ДР Ватным друзьям и родственникам отличный подарок», — комментируют в сети.

Один из комментаторов предположил, что лекала от мини-скульптурок первобытного человека остались у какого-нибудь работника закрывшегося еще в 90-е годы Донецкого завода игрушек.

Есть и другие ассоциации: «Орк», «Золотой Гуинплен».



Как сообщали «ФАКТЫ», в сети высмеяли бюст боевика Захарченко, который открыли в Донецке в годовщину ликвидации террориста. Кроме того, в сети подняли на смех автора памятника Захарченко.

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