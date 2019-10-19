Львовское дерби: без голов, но с двумя пенальти и удалениями (видео)

Спорт

В субботу, 19 октября, матчами во Львове и Запорожье продолжился заключительный тур первого круга чемпионата Украины по футболу.

Чемпионат Украины. 11-й тур

19 октября (суббота)

«Карпаты» (Львов) — «Львов» — 0:0. На 8-й минуте Гуцуляк («Карпаты»), а на 75-й Пернамбуко («Львов») не реализовали пенальти. Также были удалены на 44-й минуте Вербный («Карпаты») и на 79-й Сабино («Львов»). Молодежные составы — 3:0.

«Заря» (Луганск) — «Десна» (Чернигов) — 2:1 (Леднев, 81, Юрченко, 85, с пенальти — Дегтярев, 17). Молодежные составы — 6:1.

18 октября (пятница)

«Шахтер» (Донецк) — «Колос» (Коваливка) — 6:0 (Мораес, 5, 61, Коноплянка, 26, Додо, 32, Тайсон, 43, 45). Молодежные составы — 3:1.

«Шахтер»: Пятов, Додо, Бондарь, Матвиенко, Сиприано, Патрик (Маркос Антонио, 46), Коваленко, Тете (Марлос, 63), Тайсон, Коноплянка, Мораес (Борячук, 72).

Футболисты «Карпат» и «Львова» не радуют своих болельщиков результатами в нынешнем сезоне, находясь в нижней части турнирной таблицы. Не смогут занести себе в актив подопечные Романа Санжара и Владимира Мазяра и отчетный поединок. Уже в дебюте встречи арбитр назначил пенальти в ворота «Львова», но Гуцуляк с «точки» не смог переиграть голкипера Сарнавского. В конце первого тайма номинальных хозяев постигла еще одна неприятность — за грубый фол против Приймака в центре поля был удален Вербный. После перерыва отличный шанс выйти вперед был у «Львова», но удар Пернамбуко с пенальти парировал арендованный «Карпатами» у донецкого «Шахтера» голкипер Кудрик. Еще через пару минут составы были уравнены после опасной игры со стороны «львовянина» Сабино, а вот счет до финального свистка так и не изменился.

Таким образом, «Львов» не может выиграть в чемпионате Украины уже на протяжении шести матчей (2 ничьи и 4 поражения), а забить не может на протяжении 541 минуты. А вот «Карпаты» смогли оборвать свою серию из трех поражений подряд, вот только ничья в отчетном поединке никак не может быть занесена в актив команде Романа Санжара.

«Заря» в нынешнем сезоне пока не побеждала в домашних поединках чемпионата Украины, которые луганчане проводят в Запорожье. Все шло к тому, что неприятная серия для подопечных Виктора Скрипника продолжится и в поединке с «Десной», когда гости открыли счет в середине первого тайма. После подачи Калитвинцева с правого фланга Дегтярев головой отправил мяч точно в угол ворот, забив 50-й гол черниговского клуба в элитном украинском дивизионе. После перерыва «Десна» закрылась на своей половине поля, мало думая об атакующих действиях, за что в итоге поплатилась. Сначала Леднев принял мяч в штрафной после паса из глубины и с острого угла практически «прошил» вратаря, а через пару минут вратарь гостей Паст сбил в своей штрафной Русина, который перехватил передачу защитника «Десны», и Юрченко реализовал пенальти.

Положение команд:

1. «Шахтер» — 33 очка (11 матчей);

2. «Десна» — 20 (11);

3. «Динамо» — 20 (10);

4. «Александрия» — 19 (10);

5. «Заря» — 19 (11);

6. «Колос» — 14 (11);

7. «Днепр-1» — 11 (10);

8. «Мариуполь» — 10 (10);

9. «Карпаты» — 9 (11);

10. «Ворскла» — 8 (10);

11. «Львов» — 8 (11);

12. «Олимпик» — 5 (10).

Бомбардиры: 11 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 6 — Тайсон, Марлос (оба — «Шахтер»), Александр Филиппов («Десна»), Богдан Леднев («Заря»), 5 — Артем Беседин («Динамо»); 4 — Карлос де Пена, Виктор Цыганков (оба — «Динамо»).

В воскресенье, 20 октября, 11-й тур премьер-лиги закроется следующими матчами: «Мариуполь» — «Днепр-1», «Динамо» — «Александрия», «Олимпик» — «Ворскла».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямой трансляции матч «Динамо» — «Александрия».

Фото ФК «Карпаты»

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