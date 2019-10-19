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Происшествия

Смерть байкерши: эксклюзивные фото с места страшной аварии под Киевом

21:13 19 октября 2019 355
Смерть байкерши: эксклюзивные фото с места страшной аварии под Киевом
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

В субботу, 19 октября, под Киевом произошло очередное смертельное ДТП с участием байкера.

Согласно предварительным данным, Volkswagen Golf, едущий на выезд из Киева, остановился на обочине, а вскоре опять решил продолжить движение (позднее водитель уверял, что дорога была свободной). Но как только Golf выехал на асфальт, последовал мощный удар в заднюю левую дверь и в крыло. Оказывается, что в том же направлении ехал мощный мотоцикл, которым управляла дама.

Транспортные средства, осколки поврежденных деталей разбросало по всей дороге, для проезда осталось по одной полосе в каждом направлении. Пострадавшую байкершу госпитализировали с различными травмами и ушибами, а также с подозрением на перелом ноги.

Через некоторое время в сети сообщили, что от полученных травм она скончалась.

Напомним, в начале октября смертельное ДТП на Прикарпатье спровоцировали несовершеннолетние байкеры.

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