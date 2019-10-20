Влетел в толпу на большой скорости: на Житомирщине произошло резонансное ДТП (фото, видео)

Происшествия

В Житомирской области 19 октября в Новоград-Волынском произошло ДТП в результате которого был травмирован человек. Об этом пишут очевидцы происшествия в сети.

«Водитель во время движения наехал на молодого человека, который стоял с компанией за пределами дорожного полотна. Даже не на тротуаре, а на зеленой зоне. Другие присутствующие люди смогли уберечься, но на парня наехала машина. На место ДТП приехали полицейские и карета скорой помощи», — рассказала очевидец происшествия.

Другой пользователь сообщил, что водитель был пьян и что он сбил не только парня, но и девушку.

«В городе Новоград — Волынский, 19 октября, в 18 часов 10 минут, возле перекрёстка Герцена — Кривоноса, пьяный водитель на очень большой скорости, не вписавшись в поворот, сбил на обочине парня и девчёнку, парень в реанимации, тело парня оказалось в 40 метрах за обочиной от места где его машина сбила. Тормозного пути нет вообще», — пишет он.

По словам очевидца, пьяный водитель отказался дуть в трубочку и его повезли в травмпункт для сдачи крови на анализ наличия спиртного.

«Полицейский сказал, что этот водитель был за рулём два раза пьяный и два раза его в суде отмазывали!!», — сообщает он.

Как писали «ФАКТЫ», около месяца назад в Одессе во время протестной акции произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Тогда на улице Академика Королева автомобиль Nissan наехал на двух человек.

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