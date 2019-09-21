Происшествия

Автоледи протаранила протестующих в Одессе: видео с места происшествия

В Одессе во время протестной акции произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Ранее под Киевом случилась автоавария с жертвами.

В Одессе 20 сентября на улице Академика Королева автомобиль Nissan наехал на двух человек.

Как сообщили в областном главке полиции, в Киевском районе города собрались граждане, недовольные строительством на территории местного детского сада. В знак протеста митингующие ходили по пешеходному переходу, тем самым ограничивая движение транспорта.

Подъехав к толпе, автомобиль Nissan под управлением женщины-водителя сначала сбавил скорость, а затем двинулся вперед, совершив наезд на двух человек — полицейского и участника акции. Пострадавшие были доставлены в больницу с травмами ног.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа и медики.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП под Львовом, где микроавтобус въехал в остановку.

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