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Автоледи протаранила протестующих в Одессе: видео с места происшествия
В Одессе во время протестной акции произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Ранее под Киевом случилась автоавария с жертвами.
В Одессе 20 сентября на улице Академика Королева автомобиль Nissan наехал на двух человек.
Как сообщили в областном главке полиции, в Киевском районе города собрались граждане, недовольные строительством на территории местного детского сада. В знак протеста митингующие ходили по пешеходному переходу, тем самым ограничивая движение транспорта.
Подъехав к толпе, автомобиль Nissan под управлением женщины-водителя сначала сбавил скорость, а затем двинулся вперед, совершив наезд на двух человек — полицейского и участника акции. Пострадавшие были доставлены в больницу с травмами ног.
На месте аварии работала следственно-оперативная группа и медики.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП под Львовом, где микроавтобус въехал в остановку.
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На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!