Переименование Македонии не помогло: ЕС отказался от расширения

Мир

На саммите глав государств и правительств стран Евросоюза в Брюсселе 17−18 октября рассматривалось не только новое соглашение Великобритании и ЕС по Brexit. Как оказалось, был поднят вопрос о дальнейшем расширении Евросоюза. Казалось, все шансы на вступление в ЕС есть у Северной Македонии. Бывшая югославская республика смогла решить давнюю проблему с Грецией, которая препятствовала ее вхождению в состав ЕС из-за названия страны. Все в Брюсселе не раз говорили, что это было единственным препятствием на пути Северной Македонии в дружную европейскую семью.

Оказалось, у президента Франции Эммануэля Макрона есть особое мнение на этот счет. Он заявил, что Евросоюзу сначала необходимо разобраться со своим «нынешним составом», а уже потом думать о расширении. Макрон требует проведения «глубокого совершенствования» структуры ЕС и общих правил, по которым должен жить союз европейских государств. По его мнению, Brexit, миграционный кризис и ряд прочих серьезных испытаний наглядно продемонстрировали острые проблемы, имеющиеся в ЕС.

Забивая последний гвоздь в крышку гроба, в который была положена на саммите в Брюсселе надежда Северной Македонии на скорое вступление в ЕС, Макрон подчеркнул, что уровень борьбы с коррупцией в республике остается недостаточным.

Это заявление вызвало недоумение у остальных участников саммита. Но переубедить французского президента они не смогли. В результате ЕС отказался назначить дату начала переговоров с Северной Македонией. В лучшем случае в Брюсселе вернутся к этом вопросу в январе 2020 года.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал решение Макрона «исторической ошибкой». Его поддержали глава Европейского совета Дональд Туск и премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Итальянский политик добавил, что «очень разочарован» позицией, которую заняла Франция. Канцлер Германии Ангела Меркель осторожно отметила, что у Северной Македонии шанс появится в 2020 году, ведь с 1 января в ЕС на протяжении полугода будет председательствовать Хорватия.

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев (на фото в заголовке) не скрывает своего разочарования и раздражения. «Мы являемся жертвой исторической ошибки ЕС. Я разочарован и разгневан, и я знаю, что все наши граждане испытывают такие же чувства», — заявил он в телеобращении к нации.

Заев объявил о проведении в стране досрочных парламентских выборов. Он считает, что теперь народ должен определить тот путь, по которому пойдет Северная Македония. И результаты выборов покажут это. Заев выразил надежду, что большинство граждан республики все же не откажутся от идеи вступления в ЕС. Окончательное решение о проведении парламентских выборов в Северной Македонии принимает президент.

Северная Македония — не единственная, кто пострадал от позиции Макрона. Было также отложено рассмотрение заявки Албании. А вообще в Брюсселе лежат еще и заявки от Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговины.

Недовольство решением саммита ЕС уже высказал Вашингтон. В США считают, что скорейшее вступление бывших югославских республик, а также Албании, в состав Евросоюза является гарантом стабильности и безопасности на Балканах. В Вашингтоне удивлены тем, что Брюссель не замечает важные реформы, которые удалось осуществить Северной Македонии за последние годы. Напомним, заявка от Скопье поступила в Брюссель еще в 2005 году.

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