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Украина

В Киеве из-за Шулявского моста снова перекрыли Проспект Победы: фото с места событий

12:39 20 октября 2019 77
Шулявский мост
Инф. «ФАКТОВ»

Движение на проспекте Победы в Киеве ограничили ориентировочно до утра 21 октября в связи со строительством Шулявского моста. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

В КГГА предоставили схему возможного объезда перекрытого участка.

Также 20 октября на Северном мосту частично ограничат движение в связи с текущим ремонтом. Движение будет частично ограничено с 8:00 до 14:00 в сторону Троещины, с 14:00 до 18:00 — в сторону ст. м. «Почайна». Об этом говорится в сообщении КП «Киевавтодор».

Как писали «ФАКТЫ», в районе Шулявского моста продолжаются ремонтные работы. Строители стараются максимально быстро справиться с работами, но пока неудобства для водителей автотранспорта остаются. О сроках устранения проблемы пока не известно.

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