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СМИ узнали о внезапной отставке Данилюка
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк подал в отставку, написав заявлении на увольнение с должности.
Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на собственные источники.
По информации источников, Данилюк намерен стать послом Украины в Великобритании или США.
Напомним, в период предвыборной кампании Зеленского бывший министр финансов Александр Данилюк отвечал в команде будущего президента Украины за международную, финансовую и экономическую деятельность.
С 28 мая он занимает должность секретаря Совета нацбезопасности и обороны. В первые же дни после назначения новый секретарь Совета нацбезопасности устроил скандал и пообещал расследования. В этой должности Данилюк анонсировал разработку новой стратегии национальной безопасности страны.
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