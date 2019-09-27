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Политика

СМИ узнали о внезапной отставке Данилюка

11:55 27 сентября 2019 483
Данилюк
Инф. «ФАКТОВ»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк подал в отставку, написав заявлении на увольнение с должности.

Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на собственные источники.

По информации источников, Данилюк намерен стать послом Украины в Великобритании или США.

Напомним, в период предвыборной кампании Зеленского бывший министр финансов Александр Данилюк отвечал в команде будущего президента Украины за международную, финансовую и экономическую деятельность.

С 28 мая он занимает должность секретаря Совета нацбезопасности и обороны. В первые же дни после назначения новый секретарь Совета нацбезопасности устроил скандал и пообещал расследования. В этой должности Данилюк анонсировал разработку новой стратегии национальной безопасности страны.

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