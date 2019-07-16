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Под Киевом юноша расстрелял бывшую возлюбленную вместе с ее парнем и убил себя в отделении полиции
В Ирпене (Киевская область) 19-летний парень расстрелял из травматического оружия свою бывшую девушку и ее нынешнего молодого человека, а после задержания застрелился в отделении полиции. Ранее подобный случай с суицидом в полицейском отделении произошел в Донецкой области.
Как сообщают в ГУНП в Киевской области, у пострадавшей пары — травмы затылочной части. Прибывшие на место ЧП полицейские установили, что к покушению на умышленное убийство причастен 19-летний житель Гостомеля, которого задержали буквально в течение часа.
У парня изъяли пистолет и в наручниках доставили в Ирпенский отдел полиции для составления процессуальных документов. «В помещении полиции молодой человек неизвестным способом освободил одну руку из наручников, выхватил пистолет и начал угрожать правоохранителям. Осознавая опасность и на основании ст. 46 Закона Украины „О Национальной полиции“, полицейские выхватили табельное оружие», — говорится в сообщении.
В это время парень приставил пистолет к виску и выстрелил. Медикам не удалось его спасти — пострадавший умер в больнице через несколько часов. Все произошедшее в отделении полиции зафиксировано камерами видеонаблюдения.
Сообщается, что для выяснения всех обстоятельств происшествия создана специальная комиссия. Идет служебное расследование, работают сотрудники ГБР и Управления внутренней безопасности.
В настоящее время открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 1 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
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