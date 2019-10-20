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Шоу-бизнес

«Что ты со мной сделала?» Настя Каменских рассказала о Потапе в спальне (видео)

14:00 20 октября 2019 435
Потап и Настя
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинская певица Настя Каменских (NK) рассказала, как научила своего мужа Потапа рано вставать и отправляться на тренировку.

Своим секретом Настя поделилась в новом выпуске программы «Светская жизнь».

Правда, оказалось, секрета нет. Просто Настя заинтересовала Потапа своим примером. Сама певица ложится рано, а уже в пять утра — на ногах.

«Недавно мы зашли в спальню в восемь вечера и Леша говорит: «Что ты со мной сделала? Я был нормальным парнем, а теперь для меня нормально в восемь входить в спальню и засыпать», — вспомнила Настя.

Она также поделилась рецептами здорового питания. По словам Потапа, Настя прекрасно готовит.


Напомним, ранее Потап рассказал, что даже начал пить кофе без кофеина. Он благодарен Насте, которая изменила его привычки и научила заботиться о здоровье.

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