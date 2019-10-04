«Стал счастливее»: Потап рассказал о жизни с Настей Каменских после свадьбы

Шоу-бизнес

Известный продюсер и шоумен Потап больше не скрывает отношения с любимой Настей Каменских. Откровенничать он стал после свадьбы. Алексей Потапенко говорит, что совместная жизнь с Настей кардинально изменила его. Жена не только заботится о совместном быте, но мотивирует его следить за своим здоровьем, заниматься спортом, правильно питаться и держать себя в форме. Настя изменила некоторые привычки мужа.

«Пью кофе. Но сейчас пью де каф, без кофеина, с кокосовым молоком и с сахарозаменителем. Полный ЗОЖ. Молодая жена. Она отвлекает меня от той жизни, которая была бурной, и правильно делает. Начался новый период жизни, новый период творчества. Такой романтичный и очень честный. Новый альбом будет очень лиричным, откровенным, в этом альбоме личные вещи. Например, песня о наших отношениях с Настей к журналистам, как мы прятались и хотелось рассказать всему миру, что ты любишь эту женщину. В альбоме очень много романтических тем», — рассказал Потап программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Также он рассказал, что с Настей очень комфортно и уютно дома, она прекрасно готовит и собирает гостей.

«Настя — классная хозяйка. Она очень классно готовит. Сегодня день был у меня такой — она меня разбудила, поцеловала, забежала наша собака к нам, мы повалялись немного. Потому что у меня за всю неделю первое утро такое было. Приготовила мне завтрак, уже приготовила обед. Она шикарно готовит рыбу. К нам приходят гости, она готовит для всех гостей, и они идут на Настины харчи», — рассказал рэпер в рубрике «Кава з перцем».

Потап с понимаем относится к эротическим фотосессиям жены и ее смелым фото в купальнике. Но признался, что ревнует, когда жена принимает участие в съемках с другими мужчинами.

«Я мужчина уверенный. Не в себе, в своей любви. И даже мне нравится это, мне нравятся ее откровенные фотографии, фотосессии. Мне нравится, что она нравится. И как мужчине тоже. Я знаю, что она очень красивая женщина. Но это моя женщина, я с ней просыпаюсь каждое утро. Она даже утром красивая. Наши отношения изменились в лучшую сторону. От этого я стал больше выступать. От этого баланса я больше прихожу на передачи, я стал более откровенным и более счастливым человеком. Я сейчас счастлив на 100%», — признался Потап.

Новое настроение, ощущения себя, Потап выражает в творчестве. Он выпустил новый лирический альбом и представил первую песню.

Напомним, Потап и Настя долго скрывали свои отношения и свадьбу, которую отгуляли в мае в одном из киевских ресторанов.

Ранее Потап в интервью рассказал, почему они с Настей не хотели афишировать свою любовь.

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