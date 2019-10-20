В России учеников школы вместо стульев пересадили на бутылки: сеть взорвали фото

Мир

В сети появились фото из российского Новосибирске. Их автор, блогер с ником «Жизнь в России», показал, как в школьной столовой борются с нехваткой стульев. Напомним, ранее «ФАКТЫ» показали, как в торговом центре Краснодарском крае детей запирают в камере хранения.

«В Новосибирске из-за нехватки стульев школьников пересадили на бутылки…», — подписал он фото.

На одном из снимков видно, что дети, которым не хватило ни стульев, ни бутылок, пытаются приноровиться, принимая пищу… вприсядку.

В сети взорвались эмоциями, обратив внимание, что это происходит в стране, мнящей себя супердержавой и страной-победителем.

«Неурожай стульев, что ли? Остальное вроде всё есть: столы, еда, одежда…», — удивилась Любовь Надеждина.

«12 стульев: российская власть, это дети сироты! Тащат, тащат — когда вы уже… лопните?!», — возмутился пользователь с ником Андрей.

«Русскому именно на бутылке и место, так сложилось исторически. Хорошо, что их стали сызмальства к этому приучать», — решил Roland Deschain.

Напомним, известный украинский телеведущий Алексей Суханов, который пять лет назад навсегда уехал из России, объяснил, что не собирается возвращаться на родину, где полстраны до сих пор ходит на «дырку».

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