Украина

Полстраны до сих пор "ходит в дырку": известный телеведущий жестко прошелся по России

Известный украинский телеведущий Алексей Суханов, который пять лет назад навсегда уехал из России, признался, что не собирается возвращаться на родину. О причинах он рассказал в новом интервью «ФАКТАМ».

При этом он отметил, что и родных в России у него не осталось.

«Многих из моих близких людей уже нет на свете — бабушки, дедушки, некоторых друзей… Вообще, ни капельки не скучаю. И даже если бы мне представилась возможность поехать в Россию, не стал бы этого делать», — сказал он, подчеркнув, что со временем все отчетливее осознает радикальное отличие собственного мировоззрения с тем, которое господствует в России.

Кроме того, оглядываясь назад, журналист понял, что «имперскость» и высокомерие у России были всегда.

Тем не менее полстраны до сих пор «ходит в дырку», а не в цивилизованный туалет.

«Но им гораздо приятнее залезть в чужой дом, чем привести в порядок свой. Я этой философии не разделяю, меня сейчас уже ничто не связывает с Россией. Да и не хочу служить государству, которое напоминает мне того самого Дракона из пьесы Шварца», — расставил Суханов точки над «i».

Другие заявления журналиста ТРК «Украина» читайте в интервью «ФАКТОВ» «Даже если бы представилась возможность поехать в Россию, не стал бы этого делать».

Напомним, ранее Суханов назвал происходящее в современной России «чем-то запредельным».

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