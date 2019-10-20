Наглый "евробляхер" возмутил сеть дрифтом в центре Киева (видео)

Происшествия

В сети показали видео опасного дрифта в центре Киева. На видео видно, как машина с «еврономерами» совершает опасные маневры на улице Антоновича в центре столицы.

«Честно? Я думал он сейчас куда-то влетит. Центр столицы. Улица Антоновича. БМВ на европейских номерах дрифтует в потоке машин», — написал пользователь Facebook, выложивший видео.

Как писали «ФАКТЫ», около месяца назад дрифт в Киеве имел гораздо более печальные последствия. Тогда водитель-подросток сбил людей на парковке торгового центра. ДТП случилось рядом с ТРЦ «Лавина» в ночь на 28 сентября.

Свидетели говорят, что юноша хотел продемонстрировать мастер-класс по экстремальному вождению, но дрифт не получился. На большой скорости водитель въехал в припаркованный «Опель», затем зацепил «Тойоту» и «Фиат», а попутно еще и налетел на двоих пешеходов.

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