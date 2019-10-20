24.81 / 25.14 27.50 / 28.01
Киев: +15
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Наглый "евробляхер" возмутил сеть дрифтом в центре Киева (видео)

15:37 20 октября 2019 66
Евробляха
Инф. «ФАКТОВ»

В сети показали видео опасного дрифта в центре Киева. На видео видно, как машина с «еврономерами» совершает опасные маневры на улице Антоновича в центре столицы.

«Честно? Я думал он сейчас куда-то влетит. Центр столицы. Улица Антоновича. БМВ на европейских номерах дрифтует в потоке машин», — написал пользователь Facebook, выложивший видео.

Как писали «ФАКТЫ», около месяца назад дрифт в Киеве имел гораздо более печальные последствия. Тогда водитель-подросток сбил людей на парковке торгового центра. ДТП случилось рядом с ТРЦ «Лавина» в ночь на 28 сентября.

Свидетели говорят, что юноша хотел продемонстрировать мастер-класс по экстремальному вождению, но дрифт не получился. На большой скорости водитель въехал в припаркованный «Опель», затем зацепил «Тойоту» и «Фиат», а попутно еще и налетел на двоих пешеходов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Дженнифер Лоуренс и Кук Марони

Дженнифер Лоуренс вышла замуж: первые фото со свадьбы

Елена Лисовая

Вывез в лес в наручниках: под Киевом мужчина похитил и зверски убил свою бывшую жену (фото)

Крымский мост

Керченский мост не помог: в России объяснили, почему в Крыму такие дорогие продукты

Пушилин

Кремль выдвинул Пушилину последнее китайское предупреждение

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер