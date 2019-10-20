Субсидии по-новому: кому упростили получение помощи на оплату коммуналки

Деньги

20 октября Кабинет министров упростил процедуру назначения жилищных субсидий нескольким категориям лиц. Новая процедура коснется военнослужащих, пенсионеров из сельской местности, детских домов семейного типа.

В детдомах семейного типа при назначении субсидии не будет считаться доходом материальная помощь и стипендия детей, а также приобретенные транспортные средства. Кроме того, в случае согласия комиссии при сельском, поселковом, городском совете, детдом сможет получить субсидию не только на нормативную площадь, но и на квадратные метры сверх нормы.

Что касается военнослужащих, то было решено, что для назначения субсидии от военных не будут требовать подтверждения об уплате единого социального взноса.

Еще одна категория граждан, которой упростят назначение субсидии — это супруги пенсионного возраста (старше 60 лет), проживающие в сельской местности, но зарегистрированные по разным адресам. Если один из супругов претендует на субсидию, его доходы будут считаться отдельно, без учета доходов отдельно проживающего мужа (жены).

Напомним, с 1 октября в Украине введена практика монетизации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Также появилась возможность оформить субсидию не выходя из дома, в режиме онлайн.

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