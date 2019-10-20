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Происшествия

В Киеве грузовик на ходу потерял колесо: в сеть попало видео ДТП

18:50 20 октября 2019 309
дтп
Инф. «ФАКТОВ»

Неординарное дорожное происшествие случилось 20 октября в Киеве в Шевченковском районе. Грузовик, притормаживая на перекрестке, потерял колесо. Только чудом транспортному средству удалось сохранить управляемость, не столкнуться с другими автомобилями и не допустить жертв среди пешеходов.

Видео ЧП на перекрестке улиц Саратовской и Салютной опубликовано на странице «Киев Оперативный». Судя по видео, очевидцев ЧП было немного, но даже те немногочисленные свидетели не поняли, что происходит.


Напомним, ранее в Николаеве отвалившееся от «КамАЗа» заднее колесо тяжело травмировало пенсионера, а в Мариуполе прямо во время движения без колес осталось маршрутное такси. Пассажиры автобуса, к счастью, не пострадали.

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