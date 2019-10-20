24.62 / 25.02 27.23 / 27.85
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Где смотреть онлайн «Динамо» — «Копенгаген»: расписание трансляций матча Лиги Европы

7:35 21 октября 2019 199
Динамо&nbsp;— Копенгаген
Юрий САЙ, «ФАКТЫ»

В четверг, 24 октября, киевское «Динамо» на столичном «Олимпийском» проведет поединок группового турнира Лиги Европы против датского «Копенгагена» (стоимость билетов — 60, 120, 250, 300, 400, 500, 800 и 1000 гривен). Напомним, что подопечные Алексея Михайличенко и норвежца Столе Сольбаккена, набравшие по четыре очка, лидируют в группе В (у «Мальме» и «Лугано» — по одному пункту). Динамовцы победили дома шведов (1:0) и сыграли вничью на поле швейцарцев (0:0), а чемпион Дании одолел в Копенгагене «Лугано» (1:0) и увез очко со стадиона «Мальме» (1:1).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ДИНАМО» — «КОПЕНГАГЕН»

В прошлое воскресенье соперники провели очередные матчи в чемпионатах своих стран. Динамовцы на главной спортивной арене Украины победили бронзового призера «Александрию» — 1:0 (Миколенко, 32) и в турнирной таблице премьер-лиги с 23 очками поднялись на второе место.

В свою очередь, «Копенгаген» в домашней встрече чемпионата Дании оказался сильнее «Эсбьерга», занимающего в турнирной таблице предпоследнее, 13-е, место — 3:1 (Михаэль Сантос, 21, 64, Сотириу, 86 — Яковенко, 90). Отметим, что в составе гостей голом престижа отметился сын прославленного динамовца Павла Яковенко — 26-летний форвард Юрий Яковенко. После 13 туров копенгагенцы с 28 очками идут вторыми, на один пункт отставая от имеющего игру в запасе «Мидтьюлланда».

В прямой трансляции матч «Динамо» — «Мальме» на территории Украины покажет телеканал «Футбол 2». Начало встречи 24 октября в 22:00. После окончания поединка эксперты в студии программы «Путь в Гданьск» обсудят увиденное на поле «Олимпийского».

Букмекеры в предстоящей встрече отдают предпочтение вице-чемпиону Украины. К примеру, авторитетная контора William Hill ставки на выигрыш подопечных Михайличенко принимает с коэффициентом 1,91, на ничью — 3,4, на победу «Копенгагена» — 4,2.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» надолго потеряло основного вратаря Бойко.

Фото ФК «Динамо»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Гороскоп

Гороскоп на 21 октября для всех знаков зодиака

магнитная буря

Мощная магнитная буря откладывается: когда ждать метеоудара в октябре

Алла Пугачева и Максим Галкин

«Сняла юбку и вперед»: 70-летняя Пугачева удивила стройными ногами

Седокова

«Ты же мать троих»: Седокову раскритиковали за демонстрацию ягодиц (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер