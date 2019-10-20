Где смотреть онлайн «Динамо» — «Копенгаген»: расписание трансляций матча Лиги Европы

Спорт

В четверг, 24 октября, киевское «Динамо» на столичном «Олимпийском» проведет поединок группового турнира Лиги Европы против датского «Копенгагена» (стоимость билетов — 60, 120, 250, 300, 400, 500, 800 и 1000 гривен). Напомним, что подопечные Алексея Михайличенко и норвежца Столе Сольбаккена, набравшие по четыре очка, лидируют в группе В (у «Мальме» и «Лугано» — по одному пункту). Динамовцы победили дома шведов (1:0) и сыграли вничью на поле швейцарцев (0:0), а чемпион Дании одолел в Копенгагене «Лугано» (1:0) и увез очко со стадиона «Мальме» (1:1).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ДИНАМО» — «КОПЕНГАГЕН»

В прошлое воскресенье соперники провели очередные матчи в чемпионатах своих стран. Динамовцы на главной спортивной арене Украины победили бронзового призера «Александрию» — 1:0 (Миколенко, 32) и в турнирной таблице премьер-лиги с 23 очками поднялись на второе место.

В свою очередь, «Копенгаген» в домашней встрече чемпионата Дании оказался сильнее «Эсбьерга», занимающего в турнирной таблице предпоследнее, 13-е, место — 3:1 (Михаэль Сантос, 21, 64, Сотириу, 86 — Яковенко, 90). Отметим, что в составе гостей голом престижа отметился сын прославленного динамовца Павла Яковенко — 26-летний форвард Юрий Яковенко. После 13 туров копенгагенцы с 28 очками идут вторыми, на один пункт отставая от имеющего игру в запасе «Мидтьюлланда».

В прямой трансляции матч «Динамо» — «Мальме» на территории Украины покажет телеканал «Футбол 2». Начало встречи 24 октября в 22:00. После окончания поединка эксперты в студии программы «Путь в Гданьск» обсудят увиденное на поле «Олимпийского».

Букмекеры в предстоящей встрече отдают предпочтение вице-чемпиону Украины. К примеру, авторитетная контора William Hill ставки на выигрыш подопечных Михайличенко принимает с коэффициентом 1,91, на ничью — 3,4, на победу «Копенгагена» — 4,2.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» надолго потеряло основного вратаря Бойко.

Фото ФК «Динамо»



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