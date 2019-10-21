Мир

Поплатились за лень: в Китае киллеры «перепродавали» друг другу заказ, и в итоге все оказались за решеткой (фото)

В Китае в Гуанси-Чжуанском автономном районе бизнесмен заказал убийство конкурента, заплатив киллеру два миллиона юаней (около 7 млн гривен). Об этом сообщает издание Shanghaiist.

Однако дальше всё пошло не по плану.

Наемный убийца заказ выполнять не стал. Киллер просто оставил себе половину суммы, а убийство передал другому киллеру, заплатив ему вторую половину. Второй киллер воспользовался той же схемой — передал заказ третьему, третий — четвёртому, четвёртый — пятому.

Издание отмечает, что последний киллер получил «всего» 100 тысяч юаней (около 354 тысячи гривень). За такую «маленькую» оплату убивать бизнесмена он не захотел. Зато придумал хитроумный план. Киллер рассказал всё жертве и предложил инсценировать его смерть.

Тот согласился и после инсценировки на некоторое время тайно уехал из Гуанси в Шанхай.

Когда бизнесмен вернулся, он решил выяснить, кто на самом деле заказал покушение на него. Но не смог и обратился в полицию. Там ему сначала не поверили, но расследование начали. Вскоре стражи порядка нашли всех шестерых замешанных в этом деле.

Суд над шестью фигурантами дела состоялся 17 октября, подсудимые получили различные тюремные сроки. Заказчик и пять киллеров получили различные тюремные сроки от 2 лет и 8 месяцев до 5 лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Сумах сын «заказал» отца, и нанятая девушка стреляла в бизнесмена и его 15-летнюю дочь от второго брака.

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