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Голубой свет смерти: ученые выяснили, как смартфоны убивают своих хозяев
Ученые из Университета штата Орегон пришли к неутешительным выводам: длительное воздействие голубого света, исходящего от экранов гаджетов, повреждает глазную сетчатку и клетки мозга. По этой причине организм стареет раньше времени. Отчет об их исследовании опубликован в издании EurekAlert.
Сообщается, что учеными был поставлен такой эксперимент: они изучали влияние ежедневного 12-часового воздействия света от синего светодиода на организм плодовых мушек Drosophila melanogaster. Состояние этих насекомых сравнивалось с состоянием мушек из контрольной группы, находившихся в темноте и не подвергавшихся действию синего света.
Результаты испытаний оказались следующими: мушки, подвергавшиеся световому излучению днем или ночью, умирали раньше насекомых в контрольной группе. У этих мушек были обнаружены повреждения сетчатки и нейронов головного мозга. Кроме того, нарушения возникали в их двигательной активности.
В заключении исследователей говорится, что «синий свет ускорял процессы старения, оказывая влияние на активность некоторых генов, участвующих в развитии защитной реакции на стресс».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», геймер погиб от удара током после того, как заснул, держа смартфон на подзарядке.
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