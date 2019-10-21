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Мир

Голубой свет смерти: ученые выяснили, как смартфоны убивают своих хозяев

1:55 21 октября 2019 117
Девушка со смартфоном
Инф. «ФАКТОВ»

Ученые из Университета штата Орегон пришли к неутешительным выводам: длительное воздействие голубого света, исходящего от экранов гаджетов, повреждает глазную сетчатку и клетки мозга. По этой причине организм стареет раньше времени. Отчет об их исследовании опубликован в издании EurekAlert.

Сообщается, что учеными был поставлен такой эксперимент: они изучали влияние ежедневного 12-часового воздействия света от синего светодиода на организм плодовых мушек Drosophila melanogaster. Состояние этих насекомых сравнивалось с состоянием мушек из контрольной группы, находившихся в темноте и не подвергавшихся действию синего света.

Результаты испытаний оказались следующими: мушки, подвергавшиеся световому излучению днем или ночью, умирали раньше насекомых в контрольной группе. У этих мушек были обнаружены повреждения сетчатки и нейронов головного мозга. Кроме того, нарушения возникали в их двигательной активности.

В заключении исследователей говорится, что «синий свет ускорял процессы старения, оказывая влияние на активность некоторых генов, участвующих в развитии защитной реакции на стресс».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», геймер погиб от удара током после того, как заснул, держа смартфон на подзарядке.

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