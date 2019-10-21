Нас ждет всемирная катастрофа: Путина уличили в подготовке к развязыванию ядерной войны

Мир

Россия ведет подготовку к ядерной войне. Ядерное оружие превратилось в инструмент российской политики. Об этом свидетельствует риторика президента Путина, который в последнее время очень часто публично рассуждает о готовности РФ отразить ядерный удар. Ярким примером также служат недавние командно-штабные учения «Гром-2019», которые считают репетицией всеобщей ядерной войны. Об этом на «Новом времени» пишет российский журналист, военный эксперт, заместитель главного редактора «Ежедневного журнала» Александр Гольц.

Он называет эти учения «беспрецедентными за все время существования армии современной России» и считает, что война может «начаться с использования крылатых ракет и завершится массированным ядерным ударом, который будет означать гибель всего живого на планете Земля».

По его словам, замыслом учений Кремля предполагается, что «в условиях сохранения конфликтного потенциала по периметру границ Российской Федерации происходит эскалация обстановки, в результате чего создается угроза суверенитету и территориальной целостности государства».

Гольц подчеркивает, что российская военная машина демонстрирует свою мощь в канун маневров стратегического командования США Global Thunder-2020 («Глобальный гром-2020»).

«В рамках этих маневров, как сообщает печать, в Европу уже переброшены три стратегических бомбардировщика США, которые подлетали к Калининградской области. Ну чем не „эскалация обстановки“ по периметру российских границ! Можно сделать вывод: в российском Генштабе исходят из того, что всемирная катастрофа начнется вовсе не с внезапного первого удара США, а станет результатом постепенной эскалации конфликта», — отмечает эксперт.

Неутешительный прогноз о подготовке России к новой мировой войне ранее высказывал публицист и политолог Андрей Пионтковский. По его мнению, первым плацдармом для военного столкновения с США может стать территория стран Балтии. Затем под выдуманным предлогом будут нанесены ядерные удары по целям в Европе.

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