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Спорт

Футболист посвятил гол-красавец в матче серии А больной раком жене (видео)

8:53 21 октября 2019 279
Раджа Наингголан и его супруга Клавдия
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Бельгийский футболист итальянского «Кальяри» Раджа Наингголан рассказал, что посвятил свой первый гол в сезоне супруге Клаудии, борющейся с раком. 31-летний полузащитник поразил ворота СПАЛа шикарным дальним ударом в матче 8-го тура серии А, который завершился со счетом 2:0 в пользу его команды.

«Хочу посвятить этот гол своей жене, это особенный момент для нее. Это был отличный поединок для нашей команды, мы совершенствуемся. У нас хорошая позиция, мы должны продолжать в том же духе. Мы начали не очень хорошо, но сейчас поправили положение и были вознаграждены результатами», — приводит слова Раджи Наингголана La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что летом этого года жена Наингголана сообщила, что у нее обнаружили рак. На тот момент Раджа еще был полузащитником «Интера», но затем перебрался в «Кальяри» ради супруги. Клаудия родом с Сардинии и теперь может находиться рядом с семьей во время лечения.

Кстати, после восьми туров «Кальяри» с 14 очками занимает в турнирной таблице чемпионата Италии пятое место. На секундочку — выше «Ромы», «Лацио», «Фиорентины» и «Милана».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у жены перенесшего инфаркт голкипера Касильяса обнаружили рак.

Фото Instagram

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