Шоу-бизнес

Танцы на столе и страстный поцелуй с Поляковой: Леся Никитюк ярко отпраздновала день рождения (фото, видео)

Популярная телеведущая Леся Никитюк, удивившая недавно сменой имиджа, отпраздновала 32 день рождения. Сначала именинница отметила праздник на высоте. Она совершила полет на воздушном шаре.

Леся опубликовала яркий кадр на своей странице в Instagram. На снимке Никитюк, с алой помадой, счастливо улыбается и держит в руках бокал шампанского. В кадре также видна мужская рука. Кто этот таинственный незнакомец, именинница не признается. Ранее Леся говорила, что она рассталась с бойфрендом и ее сердце свободно.

«Счастливого дня рождения мне», — сама себя поздравила Никитюк.

А вечером она устроила громкую вечеринку в ресторане для друзей. Леся появилась в эффектном белом мини-платье, подчеркивающем ее стройную фигуру и длинные ноги.

Среди звездных гостей была и Оля Полякова, в весьма экстравагантном серебристом платье, со старшей дочерью Машей. Девочка исполнила именинницы песню, сорвав громкие аплодисменты. Оля была бы не Олей, если бы чего-то не учудила. Певица исполнила свои «Шлепки», а когда Леся вынесла праздничный торт, наградила ее страстным поцелуем в губы. Гости были в шоке, как и сама Леся.

Закончилась вечеринка танцами на столе и песнями в караоке.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Леся Никитюк очаровала сеть эффектным образом в ботфортах.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter