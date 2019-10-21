Украина

В Одессу прибыл сухогруз с катерами США для украинских ВМС (фото)

В Одессу прибыли из США патрульные катера типа Island для ВМС ВС Украины — Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск», сообщает источник «ФАКТОВ». Из города Балтимор, штат Мэриленд, катера доставил американский сухогруз Ocean Freedom, специально приспособленный для подобных транспортировок. Патрульные катера закреплены на верхней палубе судна. Такой способ доставки считается экономически целесообразным и практикуется не впервые. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в США, в бухте Арундле штата Мэриленд, прошел завершающие испытания украинский катер «Славянск».

Американская сторона передали Украине «Славянск» и «Старобельск» в сентябре прошлого года. Украинские экипажи прошли обучение в Балтиморе. Как сообщалось ранее, Украина получила эти катера бесплатно, в подарок, однако должна заплатить за их за переоборудование уже после выгрузки в Одессе. Общую сумму оценивали в 7 миллионов долларов.

«Не исключено, что торжественный прием катеров „Славянск“ и „Старобельск“ в состав ВМС ВСУ будет организован во время посещения Одессы генсеком НАТО и президентом Украины 30−31 октября», — отмечают эксперты.

Напомним, 27 сентября 2018 года США передали Украине два катера. Церемония состоялась в Балтиморе при участии тогдашнего президента Петра Порошенко. Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти уверял, что это не единственный груз для ВМС Украины. Позже украинской стороне передадут еще два аналогичных катера, которые пока проходят техобслуживание на заводе-изготовителе.

Отметим, вариант с москитным флотом (совокупность быстроходных и маневренных малых боевых кораблей, например, торпедных, сторожевых, ракетных) был выбран как основа обеспечения морских границ Украины и считается приоритетным. Поэтому на оснащение ВМС поступают именно небольшие военные корабли.

Катера класса Island — это быстроходные патрульные суда, предназначены для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. Они имеют двухвальную дизельную энергетическую установку мощностью 5,280 л.с. (3,940 кВт), которая обеспечивает скорость до 29,5 узлов (54,6 км/ч). Длина корпуса катера — 33,53 м, ширина — 6,4 м, осадка — 2 м, водоизмещение — 165 тонн.

Личный состав катера — до 18 моряков, в том числе три офицера. На вооружении каждой такой боевой единицы — 25-мм автоматическая артиллерийская установка Mk 38 Mod 0 Bushmaster и два 12,7 мм пулемета М2НВ.

Напомним, 13 октября в порт Одессы прибыл с дружественным визитом американский ракетный эсминец USS Porter.

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