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На Донбассе произошло смертельное ДТП с участием военной техники: первые подробности
После недавнего ДТП под Киевом, где погибла байкерша, смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклистов и военного грузовика произошло в Донецкой области, сообщает УНН.
Чрезвычайное происшествие случилось на окраине села Берестове (Бахмутский район), где на автодороге Бахмут — Лисичанск водитель мотоцикла ИЖ «Юпитер» выскочил на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «КрАЗ», принадлежащим воинской части из Каменец-Подольского.
Сообщается, что водитель мотоцикла и его пассажир (мужчины 1996 и 1989 рождения) погибли. Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале октября на Одесской трассе возле поворота на село Круглик произошла дорожная трагедия с мотоциклом — водитель Yamaha, ехавший в сторону Киева, налетел на препятствие на опасном повороте, где идут ремонтные работы. Мотоцикл без водителя и пассажира пролетел проехал еще около 400 метров. Находившийся за рулем 32-летний мужчина погиб на месте, девушку-пассажира госпитализировали в тяжелом состоянии.
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