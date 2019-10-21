24.85 / 25.18 27.53 / 28.06
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На Донбассе произошло смертельное ДТП с участием военной техники: первые подробности

11:08 21 октября 2019 306
ИЖ «Юпитер»
Инф. «ФАКТОВ»

После недавнего ДТП под Киевом, где погибла байкерша, смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклистов и военного грузовика произошло в Донецкой области, сообщает УНН.

Чрезвычайное происшествие случилось на окраине села Берестове (Бахмутский район), где на автодороге Бахмут — Лисичанск водитель мотоцикла ИЖ «Юпитер» выскочил на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «КрАЗ», принадлежащим воинской части из Каменец-Подольского.

Сообщается, что водитель мотоцикла и его пассажир (мужчины 1996 и 1989 рождения) погибли. Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале октября на Одесской трассе возле поворота на село Круглик произошла дорожная трагедия с мотоциклом — водитель Yamaha, ехавший в сторону Киева, налетел на препятствие на опасном повороте, где идут ремонтные работы. Мотоцикл без водителя и пассажира пролетел проехал еще около 400 метров. Находившийся за рулем 32-летний мужчина погиб на месте, девушку-пассажира госпитализировали в тяжелом состоянии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Сваты

"Иван Будько" прокомментировал ситуацию с "Митяем" и сериалом «Сваты»

гороскоп

У Водолея разрешится серьезная проблема, а Лев столкнется с завистниками: гороскоп на неделю

Алла Пугачева и Максим Галкин

«Сняла юбку и вперед»: 70-летняя Пугачева удивила стройными ногами

Гороскоп

Кому улыбнется удача: гороскоп на 21 октября для всех знаков зодиака

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер