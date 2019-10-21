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В Запорожье мать бросилась с ножом на троих своих детей и попыталась покончить с собой
В Запорожье женщина (1989 года рождения) дома бросилась с кухонным ножом и ранила троих своих детей, младшему из которых всего три года. Ранее сообщалось о задержании 20-летнего жителя города Кицмань (Черновицкая область), подозреваемого в убийстве своей матери и 8-летней сестры.
Как сообщают в отделе коммуникаций ГУНП Запорожской области, после нападения на детей, мать попыталась покончить с собой, полоснув себя ножом по предплечью. ЧП произошло вечером в воскресенье, 20 октября. Сообщение о происшествии в доме на улице Сикорского поступило в полицию около 22:00.
Сообщается, что дети (2010, 2012 и 2016 годов рождения) находятся в больнице, а их мать после оказания медицинской помощи отправили в специализированное учреждение. Ее действия квалифицированы как покушение на убийство.
«Следователи устанавливают все обстоятельства и мотивы преступления. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление), п. 1 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины», — сообщили в полиции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове прокуратура сообщила о подозрении 28-летней женщине, которая избила новорожденную дочку, что привело к развитию отека мозга и смерти. Малышка, родившаяся слабенькой, попала в больницу в мае этого года. Несколько месяцев врачи боролись за ее жизнь, но спасти девочку так и не удалось.
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