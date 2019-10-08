Происшествия

Тела матери и сестры сбросил в колодец: в Киеве задержали хладнокровного убийцу (фото, видео)

Полиция задержала 20-летнего жителя города Кицмань (Черновицкая область), подозреваемого в убийстве своей матери и 8-летней сестры, тела которых обнаружили в колодце во дворе их дома.

Как сообщили в Черновицком областном главке полиции, в ходе следствия выяснилось, что злоумышленник покинул территорию Буковины и находится в Киеве.

Парня обнаружили в ночь на 5 октября на столичном железнодорожном вокзале. Разыскиваемый признался в совершении двойного убийства. Во время личного обыска полицейские изъяли у него нож.

Парня задержали и переправили в Черновцы для проведения следственных действий.

При проведении следственного эксперимента подозреваемый раскрыл обстоятельства преступления и мотив. Парень объяснил полицейским, что на протяжении длительного периода времени у него с матерью были недоразумения, переросшие в конфликт. В итоге он решил убить мать и заранее готовился к преступлению. Сестру убил, потому что она была свидетелем преступления. Чтобы скрыть следы, он спрятал тела в колодец и уничтожил другие вещественные доказательства.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщали «ФАКТЫ», на Львовщине вынесли приговор за жестокое убийство женщины и ее восьмилетней дочери. Убийцей признали односельчанку. А в Одессе мужчина убил ножом семью, задолжавшую ему 16 тысяч гривен.

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