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Тела матери и сестры сбросил в колодец: в Киеве задержали хладнокровного убийцу (фото, видео)
Полиция задержала 20-летнего жителя города Кицмань (Черновицкая область), подозреваемого в убийстве своей матери и 8-летней сестры, тела которых обнаружили в колодце во дворе их дома.
Как сообщили в Черновицком областном главке полиции, в ходе следствия выяснилось, что злоумышленник покинул территорию Буковины и находится в Киеве.
Парня обнаружили в ночь на 5 октября на столичном железнодорожном вокзале. Разыскиваемый признался в совершении двойного убийства. Во время личного обыска полицейские изъяли у него нож.
Парня задержали и переправили в Черновцы для проведения следственных действий.
При проведении следственного эксперимента подозреваемый раскрыл обстоятельства преступления и мотив. Парень объяснил полицейским, что на протяжении длительного периода времени у него с матерью были недоразумения, переросшие в конфликт. В итоге он решил убить мать и заранее готовился к преступлению. Сестру убил, потому что она была свидетелем преступления. Чтобы скрыть следы, он спрятал тела в колодец и уничтожил другие вещественные доказательства.
Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.
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