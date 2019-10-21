Украина

Кошевого «сливают» свои же: озвучена интересная версия о скандале с песней «Квартала» про Гонтареву



Трансляция скандальной песни о Валерии Гонтаревой, которая ранее возглавляла Нацбанк Украины, могла быть выгодна генеральному директору канала 1+1 Александру Ткаченко, претендующему на пост городского головы Киева. Об этом политолог Тарас Березовец сообщает в своем Telegram-канале.

Он обращает внимание на результаты социологических опросов по Киеву. По словам Березовца, актер Евгений Кошевой опережал Виталия Кличко на 4%, а Александр Ткаченко проигрывал нынешнему мэру.

«Так что зашквар Кошевого автоматически выводит в лидеры внутрипартийного праймериз Слуги народа экс-генпродюсера 1+1», — делает вывод политолог.

«Не знаю, подсказывал ли Ткаченко Кварталу репризу против Гонтаревой, но если это так, то это выглядит как дьявольская технологическая игра со стороны Ткаченко. Ведь Ткаченко перед выходом в эфир просто обязан просматривать номера „Квартала“. Это ж яснее ясного. Подставить Кошевого как конкурента в борьбе за пост мэра Киева. Ну, мозгов у Ткаченко на это вполне хватит», — добавляет Тарас Березовец.

По информации политолога, Зеленскому намного ближе понятный ему Кошевой. Однако теперь противодействовать этому сценарию станет намного сложнее. Березовец утверждает, что скандал можно рассматривать им как-то, что Коломойский подставил Зеленского, так как все шишки достанутся президенту.

Ранее сообщалось, что Игорь Коломойский не увидел ничего негативного в номере «Квартала», который посвящен поджогу дома Валерии Гонтаревой.

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