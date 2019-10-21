24.85 / 25.18 27.53 / 28.06
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Браво": Коломойский прокомментировал скандальную песню "Квартала" о пожаре у Гонтаревой

11:49 21 октября 2019 376
Коломойский
Инф. «ФАКТОВ»

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что ему очень понравился скандальный номер «Квартала» о поджоге дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, который вызвал шквал критики в социальных сетях.

Как сообщает «Радио Свобода», после просмотра записи бизнесмен заявил, что номер ему очень понравился. «Браво», — сказал Коломойский и добавил, что ему понравились две фразы: «сгорела от стыда» и «Валерия думает на Валерьича».

Игорь Валерьевич не посчитал номер насмешкой над человеческим горем, заявив, что у Гонтаревой «не последнее же имущество сгорело»: «Что только у нее дом сгорел? А сколько на Донбассе домов сгорело?»

В то же время он не стал отвечать на вопрос о том, понравится ли ему, если «Квартал» будет шутить о сожженных на Донбассе домах: «Когда они будут шутить — будем разговаривать. А мы сейчас говорим в контексте (поджога дома Валерии Гонтаревой — ред.). Манипуляциями только не занимайтесь».

Олигарх также заявил, что он не заказывал «кварталовцам» номер о Гонтаревой к ее дню рождения. Напомним, что 20 октября экс-главе НБУ исполнилось 55 лет.

«Я не знаю, когда день рождения у Валерии Гонтаревой, хотя это несложно узнать. Во-вторых, я не принимал участия и не участвую в создании контента „Квартала 95“, тем больше в честь дня рождения Гонтаревой (слишком много ей чести)», — отметил Коломойский.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, комментируя выступления «кварталовцев» вместе с хором Веревки о Гонтаревой, заявил, что «для внешних инвесторов это выглядит очень плохо», поскольку большинство из них воспринимают Гонтареву как выдающегося реформатора.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Сваты

"Иван Будько" прокомментировал ситуацию с "Митяем" и сериалом «Сваты»

гороскоп

У Водолея разрешится серьезная проблема, а Лев столкнется с завистниками: гороскоп на неделю

Алла Пугачева и Максим Галкин

«Сняла юбку и вперед»: 70-летняя Пугачева удивила стройными ногами

Гороскоп

Кому улыбнется удача: гороскоп на 21 октября для всех знаков зодиака

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер