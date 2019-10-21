"Браво": Коломойский прокомментировал скандальную песню "Квартала" о пожаре у Гонтаревой

Украина

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что ему очень понравился скандальный номер «Квартала» о поджоге дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, который вызвал шквал критики в социальных сетях.

Как сообщает «Радио Свобода», после просмотра записи бизнесмен заявил, что номер ему очень понравился. «Браво», — сказал Коломойский и добавил, что ему понравились две фразы: «сгорела от стыда» и «Валерия думает на Валерьича».

Игорь Валерьевич не посчитал номер насмешкой над человеческим горем, заявив, что у Гонтаревой «не последнее же имущество сгорело»: «Что только у нее дом сгорел? А сколько на Донбассе домов сгорело?»

В то же время он не стал отвечать на вопрос о том, понравится ли ему, если «Квартал» будет шутить о сожженных на Донбассе домах: «Когда они будут шутить — будем разговаривать. А мы сейчас говорим в контексте (поджога дома Валерии Гонтаревой — ред.). Манипуляциями только не занимайтесь».

Олигарх также заявил, что он не заказывал «кварталовцам» номер о Гонтаревой к ее дню рождения. Напомним, что 20 октября экс-главе НБУ исполнилось 55 лет.

«Я не знаю, когда день рождения у Валерии Гонтаревой, хотя это несложно узнать. Во-вторых, я не принимал участия и не участвую в создании контента „Квартала 95“, тем больше в честь дня рождения Гонтаревой (слишком много ей чести)», — отметил Коломойский.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, комментируя выступления «кварталовцев» вместе с хором Веревки о Гонтаревой, заявил, что «для внешних инвесторов это выглядит очень плохо», поскольку большинство из них воспринимают Гонтареву как выдающегося реформатора.

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