Украина

В новом выпуске шоу «Вечерний квартал» студии «Квартал 95» комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в песне-пародии «Горіла хата».

Кошевой назвал этот стиль «зажигальным фолком».

В частности, под музыку из украинской народной песни «Горіла сосна, палала» Кошевой и хор Веревки поют «Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича… Люди вогонь побачили, допомагати почали, відра схопили, прибігли, в вогонь соляру плескали».

Своим «творчеством» авторы пародии пытаются натолкнуть зрителя на мысль, что все произошедшее — справедливая расплата для Гонтаревой за все то зло, что она сделала для украинского народа (обрушение курса гривны, сгоревшие деньги в банках и т. д. ).

«У пісні цій мораль проста: хата згоріла від стида», — завершили песню исполнители.

Реакция пользователей сети не заставила себя ждать: не все восприняли с восторгом «творчество» кварталовцев. Часть пользователей посчитали «юмор» издевательским и кощунственным, отмечая, что, возможно, таким образом олигарх Игорь Коломойский (которому приписывают значительное влияние на Зеленского и «Квартал 95») продолжает сводить счеты с Гонтаревой, которая национализировала «Приватбанк».

Сопредседатель фракции «Евросолидарность» Ирина Геращенко заявила, что будет готовить обращение на имя спикера Рады Дмитрия Разумкова, чтобы хор Веревки дальнейшем не привлекался к выполнению государственного гимна на открытии и закрытии сессий Верховной Рады. А также призвала задуматься «действительно ли мы готовы финансировать превращение хора с мировым именем на приблатненных лабухов без чести и совести».

Ее поддержали и многочисленные подписчики:

В свою очередь, министр культуры Владимир Бородянский на своей странице в Facebook написал: «Простите, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки».

А пресс-секретарь пятого президента Петра Порошенко Святослав Цеголко апеллирует непосредственно к Зеленскому: «учитывая, что все сценарии „Квартала“ еще вычитывает сам Зеленский, правильно ли я понимаю, что эта мерзкая песенка и есть позиция президента по сожжению дома Валерии Гонтаревой?».

Большинство пользователей также отнеслись весьма негативно к пародии: по состоянию на начало первого ночи 21 октября запись в Youtube набрала, около 11 тысяч «дизлайков» и всего чуть более тысячи «лайков».

Напомним, что Валерия Гонтарева возглавляла Нацбанк в 2016 году во время национализации ПриватБанка, которым владел Игорь Коломойский. Сейчас она живет и работает в Великобритании.

Как известно, 27 августа Печерский райсуд Киева дал Госбюро расследований разрешение на силовой привод Гонтаревой на допрос по делу о возможных злоупотреблениях служебным положением членами правления Нацбанка. 30 августа экс-главу НБУ в центре Лондона сбил автомобиль. Гонтарева заявляла, что Коломойский угрожает ей, потому что она является его «главным врагом». Ночью 5 сентября подожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУ, которую также зовут Валерия Гонтарева. 12 сентября Госбюро расследований провело обыски в киевской квартире, где прописана экс-глава НБУ. 17 сентября в Гореничах под Киевом сгорел дотла дом Гонтаревой.

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