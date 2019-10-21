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23-летнюю девушку, зарезавшую свою родню в Чернигове, приговорили к пожизненному сроку
В Чернигове вынесен пожизненный приговор девушке, которая совершила жестокое убийство родственников. Об этом сообщает прокуратура Черниговской области.
Преступление произошло в 2018 году в Чернигове на улице Мезенцева. Находясь в нетрезвом виде, девушка поссорилась со своими дядей и тетей, с которыми она проживала в одной квартире.
Племянница делала уборку, когда вернулись родственники. В ходе конфликта она схватилась за нож и сначала нанесла многочисленные ножевые ранения дяде, а затем тете. От полученных ран семейная чета скончалась.
Деснянский районный суд Чернигова не нашел смягчающих обстоятельств в действиях преступницы и вынес суровый приговор.
Ранее сообщалось, что в Запорожье мать пыталась убить троих детей. После этого женщина хотела покончить жизнь самоубийством.
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