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Происшествия

23-летнюю девушку, зарезавшую свою родню в Чернигове, приговорили к пожизненному сроку

13:41 21 октября 2019 1380
Под арестом
Инф. «ФАКТОВ»

В Чернигове вынесен пожизненный приговор девушке, которая совершила жестокое убийство родственников. Об этом сообщает прокуратура Черниговской области.

Преступление произошло в 2018 году в Чернигове на улице Мезенцева. Находясь в нетрезвом виде, девушка поссорилась со своими дядей и тетей, с которыми она проживала в одной квартире.

Племянница делала уборку, когда вернулись родственники. В ходе конфликта она схватилась за нож и сначала нанесла многочисленные ножевые ранения дяде, а затем тете. От полученных ран семейная чета скончалась.

Деснянский районный суд Чернигова не нашел смягчающих обстоятельств в действиях преступницы и вынес суровый приговор.

Ранее сообщалось, что в Запорожье мать пыталась убить троих детей. После этого женщина хотела покончить жизнь самоубийством.

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