Происшествия

Тихий ужас

Начался суд над 28-летним мужчиной, который облил бензином и сжег свою 22-летнюю невесту Настю Ковалеву во дворе многоэтажки в Хортицком районе Запорожья на глазах у соседей. Об этом деле в июле 2019 года сообщали едва ли не все центральные СМИ. Настя Ковалева получила ожоги почти 90 процентов поверхности тела. Врачи неделю пытались спасти ей жизнь, а неравнодушные люди со всей страны собирали деньги на лечение. На восьмой день после случившегося Настя Ковалева умерла в больнице. Сразу после задержания мужчина не мог объяснить, зачем он это сделал. Потом сказал, что таким образом пытался «скрепить их отношения». А подруги Насти Ковалевой говорили, что причиной случившегося стала ревность Настиного жениха. Сейчас дело передали в суд Запорожья. Подозреваемому вменяют умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, приведшее к смерти потерпевшей. За время, пока шло следствие, выяснилось немало новых подробностей этого громкого дела.

«Когда с Настей здоровался на улице бывший одноклассник, это становилось поводом для целого допроса»

Предварительное судебное заседание проходило, как сообщили местные СМИ, «при беспрецедентных мерах безопасности». Зал суда охраняли несколько десятков правоохранителей. Для тех, кто пришел поддержать родных Насти Ковалевой, даже не хватило мест. Подсудимый, который с момента задержания находится под стражей, говорил, что не хотел убивать свою невесту. Дескать, она загорелась «случайно», когда он, находясь рядом, закурил сигарету. Зачем перед этим мужчина облил Настю с ног до головы бензином, толком объяснить не смог.

Как выяснилось, этому ЧП предшествовала ссора между молодыми людьми. Причем ссорились они далеко не впервые. Родные и подруги Насти Ковалевой рассказали, что мужчина был патологическим ревнивцем, контролировал каждый шаг женщины и по любому поводу и без него устраивал скандал. Хотя друзьям по Instagram их отношения казались идеальными.

Судя по фотографиям и записям в этой социальной сети, Настя безумно любила своего избранника. Ему был посвящен едва ли не каждый ее пост. Настя постоянно размещала совместные фотографии, называла этого мужчину мужем и писала, что еще никогда не была так счастлива:

«Впервые он позвал меня замуж на второй день знакомства. А всерьез попросил моей руки у родителей через пару месяцев отношений. Никогда не просила подарков, но при этом всегда он все до копейки на меня тратит. Больше года отношений — и ни единой недели без цветов. За это время максимум три дня не виделись, а так 24/7. Я готова любить каждую его частичку и дарить ему счастье, как он дарит мне его каждый день».

Настя безумно любила своего избранника

Подруга Насти, попросившая не называть ее имени, рассказала «ФАКТАМ», что Настя встречалась со своим избранником около года.

— Они познакомились, когда оба жили в Киеве и работали в одной фирме, — рассказала девушка. — Потом оба оттуда ушли, но отношения сохранили. Виталик из Донецкой области. Там у него остались семья, маленький ребенок. Насколько я знаю, в воспитании ребенка он особо не участвовал и задолжал крупную сумму по алиментам. Виталик переехал жить к Насте в Запорожье. Подруга очень его любила. Дело шло к свадьбе. Они даже ходили в загс, но у них не приняли заявление из-за проблем с документами Виталия. Вроде бы он вовремя не поменял фотографию в паспорте. Были еще и проблемы с регистрацией. Они планировали решить их и пожениться.

Виталик постоянно ревновал Настю. Его волновало каждое сообщение, которое приходило ей на телефон. Я сама это видела. Как только он слышал звук сообщения, начинал расспрашивать: «Кто тебе пишет? Что именно написали?» Или, например, идем по улице, и с Настей поздоровался бывший одноклассник. Это тоже становилось поводом для целого допроса: «Кто он? Почему здоровается? Ты с ним общаешься?»

Было видно, что Виталий не уверен в себе. А Настя — видная, привлекательная. Виталик мог не волноваться — она действительно его любила, он был для нее на первом месте. С тех пор как у них начались отношения, Настя уже не так часто встречалась с подругами — теперь все ее свободное время было посвящено ему. Настя рассказывала, что из-за своей ревности Виталий мог психануть, куда-то уйти. Но потом возвращался с цветами и подарками, извинялся… Настя думала, что ревность — это такое проявление его любви.

По словам подруги, за два дня до трагедии Настя рассказала ей, что они с Виталием опять собираются подавать заявление в загс.

— В последнее время они жили в Новомосковске Днепропетровской области, — говорит подруга. — В двадцатых числах июня Настя приехала к себе в Запорожье, чтобы оформить какие-то документы. Виталик должен был ждать ее в Новомосковске, но через пару дней, когда Настя не ответила на его звонок, не выдержал и сам примчался в Запорожье. В последний раз, когда мы встретились, Настя шла в аптеку и в магазин. Сказала, что Виталик с кем-то подрался, поранил руку, и теперь она хочет купить ему лекарства и «каких-нибудь вкусняшек». Настроение у нее было хорошее.

За несколько месяцев до трагедии Настя узнала, что беременна. Но Виталий велел ей делать аборт и уехал к родителям

Когда произошла трагедия, мама Насти Ковалевой Кристина была на заработках в Польше. Долгое время она не давала комментариев журналистам. Но позже рассказала, что настоящая жизнь Насти с Виталием очень отличалась от красивой картинки в Instagram.

— Настя писала, что у них ни недели без цветов, что Виталик дарит ей подарки: телефон, дорогие духи… Но на самом деле это была сказка, — говорит Кристина Ковалева. — Телефон она купила себе сама в кредит, а духи — это были дешевые китайские подделки. В соцсети дочка создавала красивую сказку. Хотела всем показать, какой Виталик хороший, делала из него принца. А это было далеко не так.

Сначала они действительно были счастливы. Потом начались проблемы. Виталик стал устраивать сцены ревности, все время контролировал Настю. Мог скандалить только из-за того, что она без его разрешения вышла попить кофе. Дочка долгое время этого мне не рассказывала, все проблемы старалась решать сама. Как ни позвоню, она все время говорила: «Мамочка, у нас все хорошо». Уже потом, устав от его бесконечной ревности и непонятных истерик, начала кое-что рассказывать. Несколько раз говорила, что они поругались. Однажды дочка прислала мне свою фотографию, где у нее большой синяк под глазом. Сказала: «Мамочка, представляешь, это я встала ночью в туалет и мне на глаз упала бутылка». Но там след явно не от бутылки. А уже после трагедии я обнаружила в их квартире закрытую магнитом вмятину на холодильнике. Это след от кулака. Страшно даже представить, что там происходило на самом деле.

Настоящая жизнь Насти с Виталием очень отличалась от красивой картинки в Instagram

По словам Кристины, Настя хотела счастливую семью, деток… За несколько месяцев до трагедии она узнала, что беременна. Но Виталий и тут повел себя странно. Велел делать аборт и уехал к своим родителям. Кристина тогда сказала дочке, чтобы она рожала, обещала во всем помогать. Но потом у Насти произошел выкидыш.

Кристина говорила, что ее дочь несколько раз собиралась покончить с этими отношениями. Но Виталий после очередной ссоры возвращался, просил прощения. И Настя его прощала.

— 28 июня поздно вечером Настя его выгнала, — говорит Кристина. — Дочка позвонила мне и сказала: «С меня достаточно». Готова была на следующий же день ехать ко мне в Польшу. Говорила: «Я хочу порвать с ним окончательно. Чтобы не получилось, что он позвонит и я снова его прощу». Мы договорились созвониться утром следующего дня. Но когда я ее набрала, Настя заявила: «Мамочка, у меня уже все хорошо. Виталик пришел в 4 утра, извинился… Теперь все нормально».

По словам Кристины Ковалевой, накануне поджога Настя ходила с подружкой на пляж. Это и стало причиной очередной ссоры с Виталием.

— Мы с дочкой разговаривали за два часа до случившегося, — продолжает Кристина. — Она как раз вернулась с пляжа. Прислала мне свою фотографию, на которой была явно расстроена. Дочка рассказала, что Виталик идти на пляж не захотел, а когда она вернулась, его не было дома. Я сразу поняла, что будет скандал. Он ее на кофе не отпускал одну, а тут без него пошла на пляж… Вернулся пьяный. Они поругались, Настя его выгнала. И он пошел за бензином…

«Сын признает свою вину только в том, что он купил бензин и облил Настю»

События того дня помогла воспроизвести подруга Насти Светлана — та самая девушка, с которой Настя ходила на пляж.

— Я зашла за Настей около 11 часов утра, — рассказала в эфире социального ток-шоу «Касается каждого» Светлана. — Виталик находился дома. Он был явно не в духе. Настя предлагала ему пойти с нами, но он, не глядя на нее, буркнул: «Что я там забыл?» Когда мы пришли, на пляже никого не было. Настя отправила Виталику фото пустого пляжа. Сказала, мол, это чтобы он не думал, что тут есть парни и кто-то на нее смотрит. Пока мы были на пляже, она несколько раз ему звонила и предлагала к нам присоединиться. Он отказывался. Когда уже после пляжа мы созвонились, у Насти дрожал голос… Но мне она не стала ничего рассказывать.

Следствие установило, что подозреваемый вернулся с канистрой бензина. Настя вышла на улицу, чтобы открыть ему дверь подъезда. Виталий вылил на нее бензин и… поджег.

Место трагедии

Правда, сам Виталий утверждает, что он «просто закурил». То же самое в эфире программы «Касается каждого» сказали его родители.

— Сын признает свою вину только в том, что он купил бензин и облил Настю, — сказала мать подозреваемого Лариса. — А то, что она загорелась — это… роковая случайность. У него сумочка была, и он там чиркал зажигалкой. Говорит, хотел прикурить и загорелся сам. Настя бросилась к нему и тоже загорелась. Это произошло случайно, наш сын не убийца.

На вопрос, зачем же он облил девушку бензином, женщина сказала:

— Он просто хотел ее напугать. Но ни в коем случае не убить. Да, он действительно был ревнивым. Мы говорили ему, что так нельзя. А он отвечал: «Мама, если она моя девушка, то должна быть только моей». Но на самом деле Настя тоже его ревновала. Они постоянно ссорились, потом мирились, затем снова ссорились…

У родителей подозреваемого также спросили, почему, когда Настя еще была жива и ей всем миром собирали деньги, от семьи Виталия не было никакой помощи. На что его отец сказал, что они хотели помочь и даже продали машину, но деньги от продажи авто… «по ошибке отправили аферистам». Дескать, намеревались перечислить на счет мамы Насти, но им кто-то дал не те реквизиты.

— Через неделю после смерти Насти на мое имя пришел скромный денежный перевод, — говорит Кристина Ковалева. — Оказалось, его прислала мама Виталика. Она сказала, чтобы я на эти деньги купила цветы и положила их на Настину могилу… Сейчас, когда начался суд, я хочу одного — чтобы этот человек получил пожизненное заключение. Я буду на этом настаивать. Никогда не забуду момент, когда впервые увидела Настю в больнице. Она была вся обгоревшая, как уголек. Не обгорели только ступни. А так вся была черная… Голова — размером с футбольный мяч. Но несмотря на это, дочка еще три дня находилась в сознании. Мы разговаривали, и Настя вселяла в меня веру, что все будет хорошо. За эти три дня дочка ни разу не попросила зеркало… Один раз мы с ней говорили о поджоге. Я спросила, почему она не убежала, когда Виталик начал обливать ее бензином. Дочка сказала: «Мама, я не верила, что он такое сделает». Врачи не давали никаких прогнозов. Говорили, что в ее случае каждый прожитый день — это уже победа. Мы прожили восемь дней.

— За эти восемь дней добрые люди собрали для Насти около 500 тысяч гривен, — рассказала «ФАКТАМ» волонтер и блогер Злата Некрасова. — Мы надеялись, что сможем отправить ее на лечение за границу. Когда Насти не стало, ее мама решила купить на эти деньги оборудование для больницы. Настю семь дней не клали на клинитрон (специальная кровать для больных с тяжелыми ожогами), потому что кровать была занята другим тяжелым пациентом. Такие кровати в ожоговых отделениях просто необходимы. Они обеспечивают поток воздуха и тем самым предотвращают интоксикацию организма больного.

— Мы благодарны маме Насти Ковалевой за такую помощь, — говорит заведующий ожоговым отделением Запорожской больницы № 5 Андрей Сех. — На собранные для Насти деньги приобрели две кровати «Феникс», которые необходимы больным с тяжелыми ожогами. Кроме того, купили три дозатора и оборудование для забора дермотрансплантата.

— На следующий день после установки одной из кроватей на нее тут же положили тяжелого больного, — говорит Злата Некрасова. — И он пошел на поправку. Возможно, поэтому Настюша и продержалась целых восемь дней (хотя даже врачи не могли понять, как ей это удалось) — чтобы собрать такую сумму и в результате спасти чью-нибудь жизнь. Возможно, и не одну.

«ФАКТЫ» не раз сообщали о преступлениях, совершенных на почве ревности. Так, в Херсоне мужчина, заподозрив любимую в измене, забил ее до смерти. А в Харькове подросток из-за неразделенной любви жестоко убил девушку и закопал ее тело.

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