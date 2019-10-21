- 14:50 Жуткая находка в центре Николаева: в урне нашли человеческий череп
- 14:36 Мать Заворотнюк заметили на кладбище: известна причина
- 14:26 В Минкульте заговорили об отказе от финансирования хора Веревки
- 14:22 В Киеве такси на тротуаре сбило юную дочку олимпийского чемпиона: скандальные подробности ДТП
- 14:18 В Киеве педофил пристает к первоклассникам в туалете и пытается проникнуть в детсады
- 14:12 Где смотреть онлайн «Сент-Этьен» — «Александрия»: расписание трансляций матчей Лиги Европы
- 14:09 Бузова собралась замуж: что известно об "избраннике" скандальной ведущей
- 14:00 Смог в Киеве: стала известна причина резкого загрязнения воздуха в столице
- 13:52 После обысков киберполиции у украинца пропали биткоины на крупную сумму
- 13:41 23-летнюю девушку, зарезавшую свою родню в Чернигове, приговорили к пожизненному сроку
- 13:33 Во Львове столкнулись две маршрутки: первые фото с места масштабного ДТП
- 13:31 Валюта дорожает: каким будет курс доллара к концу года
В Киеве такси на тротуаре сбило юную дочку олимпийского чемпиона: скандальные подробности ДТП
21 октября в Киеве произошло ДТП — таксист сбил на тротуаре девушку и сбежал. Об этом происшествии отец пострадавшей девушки олимпийский чемпион и президент Федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт сообщил в Facebook.
Известный украинский фехтовальщик и спортивный функционер утверждает, что сотрудник одной из городских служб такси допустил грубейшее нарушение правил дорожного движения.
«Мою дочь на пешеходном тротуаре сбила машина. Голубой Hyundai Accent, такси Uklon. Водитель мчался на огромной скорости, вылетел на тротуар и сбил ребенка! И уехал!» — возмущается Вадим Гутцайт.
Через несколько часов после ДТП нарушитель был задержан. Отец пострадавшей девушки поблагодарил патрульную полицию Киева за профессиональную работу.
Ранее сообщалось, что под Одессой в лобовое ДТП попала полицейская машина.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...