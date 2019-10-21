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Происшествия

В Киеве такси на тротуаре сбило юную дочку олимпийского чемпиона: скандальные подробности ДТП

14:22 21 октября 2019 249
Такси
Инф. «ФАКТОВ»

21 октября в Киеве произошло ДТП — таксист сбил на тротуаре девушку и сбежал. Об этом происшествии отец пострадавшей девушки олимпийский чемпион и президент Федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт сообщил в Facebook.

Известный украинский фехтовальщик и спортивный функционер утверждает, что сотрудник одной из городских служб такси допустил грубейшее нарушение правил дорожного движения.

«Мою дочь на пешеходном тротуаре сбила машина. Голубой Hyundai Accent, такси Uklon. Водитель мчался на огромной скорости, вылетел на тротуар и сбил ребенка! И уехал!» — возмущается Вадим Гутцайт.

Через несколько часов после ДТП нарушитель был задержан. Отец пострадавшей девушки поблагодарил патрульную полицию Киева за профессиональную работу.

Ранее сообщалось, что под Одессой в лобовое ДТП попала полицейская машина.

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