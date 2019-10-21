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Под Одессой машина патрульных попала в лобовое ДТП: подробности и фото
В понедельник, 21 октября, на автодороге международного значения Одесса — Рени столкнулись BMW и Tоyota Сorolla. «Предварительно установлено, что водитель BMW, не выбрав безопасную скорость, выехал на встречную полосу движения. От удара получили повреждения различной степени тяжести водитель и трое пассажиров Тоyota. Все они госпитализированы», — сообщили в Килийском отделении полиции. Ранее смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклистов и военного грузовика произошло в Донецкой области.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
А вечером в воскресенье, 20 октября, во время патрулирования в Измаиле, что на юге Одесской области, служебный полицейский кроссовер Renault Duster нарушил правила дорожного движения. Не выполнив требование знака «Уступить дорогу», полицейский автомобиль врезался в Toyota Carina, двигавшийся по главной дороге.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Белгород-Днестровской и Бендерской. Водитель автомобиля Toyota получил травму головы, а его транспортному средству предстоит серьезный ремонт.
Служебная машина патрульных почти не пострадала. На водителя Renault составлен административный протокол. Для оформления ДТП на место происшествия выезжал другой полицейский экипаж.
Начато расследование обоих случаев ДТП.
Ранее в Чехии попал в ДТП автобус с украинцами: госпитализировали 10 человек.
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