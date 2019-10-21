Оля Полякова в театре удивила слишком откровенным платьем (фото)

Шоу-бизнес

Популярная певица Оля Полякова, сделавшая откровенное признание, как была любовницей своего мужа, поразила выбором наряда для посещения оперного театра. Королева ночи сходила на балет в серебристом платье с глубоким декольте, вырезами на спине и животе, ассиметричным подолом.

Звезда не упустила случая попозировать в фойе Национальной оперы, демонстрируя шикарную фигуру и длинные ноги.

«Сходила на балет! Балет есть! Невероятная пластика, за корой каторжный труд, потрясают! Катя @ekaterinakukhar_official ты живая сказочная фея, невероятная и легкая спасибо за приглашение! Это было прекрасно!», — поблагодарила Полякова балерину Екатерину Кухар, пригласившую ее на международный фестиваль балета, в котором приняли участие звезды мировой сцены.

Поклонники Поляковой в сети пришли в восторг от ее фигуры. В комментариях они называют певицу богиней. А вот само платье понравилось далеко не всем. Наряд называют неуместным для театра и слишком откровенным.

«Оля, Вы прекрасны, но замечаю, что Вас слишком часто портят дешевого вида платья, как это. Возможно, оно безумно дорогое, но вид имеет дешевый», — пишут в комментариях.

После балета Оля отправилась на день рождения телеведущей Леси Никитюк. Когда именинница вынесла праздничный торт, певица наградила ее страстным поцелуем в губы.

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