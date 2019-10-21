- 22:15 Блины с лопаты больше не в тренде: россияне пришли за бесплатной едой с ведрами
- 21:29 Его позвало небо, которое он очень любил: в сети волна скорби из-за трагической гибели Тараса Кутового
- 21:14 Где смотреть онлайн «Шахтер» – «Динамо» (Загреб): расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 21:09 Иностранец с ножом устроил переполох в отделе полиции в центре Одессы
- 21:07 Оля Полякова в театре удивила слишком откровенным платьем
- 21:06 В «Борисполе» останавливали работу терминалов: что произошло
- 21:02 «Шахтер» – «Динамо» (Загреб): онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 20:43 Регина Тодоренко взволновала поклонников беременным животиком
- 20:38 Макрон и Путин обсудили Украину и встречу в "нормандском формате": детали беседы
- 20:35 Оставили 40 человек в аэропорту: Wizz Air попал в скандал из-за нехватки мест в самолете
- 20:16 На Полтавщине разбился вертолет: погиб экс-министр Кутовой
- 20:15 Метеорологи сделали важное заявление о загрязнении воздуха в Украине
Оля Полякова в театре удивила слишком откровенным платьем (фото)
Популярная певица Оля Полякова, сделавшая откровенное признание, как была любовницей своего мужа, поразила выбором наряда для посещения оперного театра. Королева ночи сходила на балет в серебристом платье с глубоким декольте, вырезами на спине и животе, ассиметричным подолом.
Звезда не упустила случая попозировать в фойе Национальной оперы, демонстрируя шикарную фигуру и длинные ноги.
«Сходила на балет! Балет есть! Невероятная пластика, за корой каторжный труд, потрясают! Катя @ekaterinakukhar_official ты живая сказочная фея, невероятная и легкая спасибо за приглашение! Это было прекрасно!», — поблагодарила Полякова балерину Екатерину Кухар, пригласившую ее на международный фестиваль балета, в котором приняли участие звезды мировой сцены.
Поклонники Поляковой в сети пришли в восторг от ее фигуры. В комментариях они называют певицу богиней. А вот само платье понравилось далеко не всем. Наряд называют неуместным для театра и слишком откровенным.
«Оля, Вы прекрасны, но замечаю, что Вас слишком часто портят дешевого вида платья, как это. Возможно, оно безумно дорогое, но вид имеет дешевый», — пишут в комментариях.
После балета Оля отправилась на день рождения телеведущей Леси Никитюк. Когда именинница вынесла праздничный торт, певица наградила ее страстным поцелуем в губы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.