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Шоу-бизнес

Оля Полякова в театре удивила слишком откровенным платьем (фото)

21:07 21 октября 2019 377
Оля Полякова
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная певица Оля Полякова, сделавшая откровенное признание, как была любовницей своего мужа, поразила выбором наряда для посещения оперного театра. Королева ночи сходила на балет в серебристом платье с глубоким декольте, вырезами на спине и животе, ассиметричным подолом.

Звезда не упустила случая попозировать в фойе Национальной оперы, демонстрируя шикарную фигуру и длинные ноги.

«Сходила на балет! Балет есть! Невероятная пластика, за корой каторжный труд, потрясают! Катя @ekaterinakukhar_official ты живая сказочная фея, невероятная и легкая спасибо за приглашение! Это было прекрасно!», — поблагодарила Полякова балерину Екатерину Кухар, пригласившую ее на международный фестиваль балета, в котором приняли участие звезды мировой сцены.

Поклонники Поляковой в сети пришли в восторг от ее фигуры. В комментариях они называют певицу богиней. А вот само платье понравилось далеко не всем. Наряд называют неуместным для театра и слишком откровенным.

«Оля, Вы прекрасны, но замечаю, что Вас слишком часто портят дешевого вида платья, как это. Возможно, оно безумно дорогое, но вид имеет дешевый», — пишут в комментариях.

После балета Оля отправилась на день рождения телеведущей Леси Никитюк. Когда именинница вынесла праздничный торт, певица наградила ее страстным поцелуем в губы.

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