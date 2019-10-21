Вылет фаворитов и признание Елены Кравец: самые яркие моменты девятого эфира «Танців з зірками»

Шоу-бизнес

Восемь пар вышли на паркет в девятом эфире третьего сезона обновленного популярного шоу «Танці з зірками» («1+1»). Вечер был посвящен детским воспоминаниям звездных участников, а вместе с парами свое мастерство показывали юные воспитанники танцевальных школ. Накануне прямого эфира стало известно, что к тройке жюри прибавился еще один постоянный судья. Им стал народный артист Украины, легендарный танцовщик Григорий Чапкис.

Открыла танцевальный вечер пара Даниэль Салем и Юлия Сахневич. Даниэль вспомнил, что его детство, прошедшее в Бейруте, было очень бедным.

— Мне хочется быть для своей дочери героем, — признался Даниэль.

Вместе с юными Агатой и Димой, пара исполнила квикстеп, напомнив о приближении Рождества.

— Танец состоялся, — начал комментарии судей Чапкис.

— Я полюбил вашу пару, вы полны неожиданностей, — сказал Франциско. — Но надо быть грациозными, легкими в ногах. Я болею за вас, не подведите!

— Блестящий квикстеп, — признала Екатерина Кухар, подарившая Салему книжку про Винни-Пуха. — Всех героев я буду сегодня сравнивать со своими любимыми сказочными персонажами.

— Знаю, вы можете лучше, — поддержал пару Влад Яма.

На балконе участников встречал бывший участник проекта, популярный актер Юрий Ткач.

Судьи поставили паре 34 балла.

— Когда я был ребенком, не до конца чувствовал новогодние праздники, — признался «ФАКТАМ» Даниэль Салем. - Мои родители очень много работали, особенно в это время. Да и я работал с восьми лет, поэтому не ощущал волшебства. Прежде всего, Новый год для меня праздник семейный. Моей дочке сейчас четыре годика, и я делаю все, чтобы она верила в чудеса. Однажды мы все так устроили, что дочка видела, как Дед Мороз клал ей подарки под елку. Она очень любит сюрпризы, но для нее самое главное, чтобы мы были все вместе, укладывали ее спать, ужинали, смотрели мультики. Дочь нам так и говорит, что для нее это лучший подарок. Я сделаю все возможное, чтобы и эти новогодние праздники мы провели вместе.

Людмила Барбир и Юрий Жук готовили к эфиру самбу вместе с пятью юными танцорами.

Вспоминая свое детство, Люда призналась, что мама ее всегда воспитывала, как сильную и самостоятельную личность.

— Уверена, что все ваши фанаты были в восторге, — сказала Екатерина после выступления пары. — Но мне немного не хватило грации ваших рук. Поэтому называю вас Красная Шапочка.

На память о выступлении, Екатерина подарила Людмиле медаль.

— Женщина должна зажечь, — прокомментировал Чапкис. — Но вы танцевали почти на одном месте, надо двигаться!

Григорий Чапкис и сам вышел на паркет, показав в свои 89 лет блестящее владение телом!

— Я ваш поклонник, — признался Франциско. — Но начну критиковать, чтобы вывести ваш в финал. Вам надо развернуться, расправить плечи.

— Вы всю свою работу спрятали за очень активными движениями рук, — сделал замечание Влад. — Это был не лучший ваш танец.

Судьи поставили паре 30 баллов.

Пару Алексея Яровенко и Алены Шоптенко называют одной из самых сильных.

— Я готов бороться, чтобы победить свои комплексы, — сказал Алексей.

Вместе с парой контемпорари танцевала юная Мелания Сушко, ставшая открытием минувшего сезона.

— Такая страсть! — сказал Франциско. — Приятно видеть вас на таком взлете. Вы так выросли, я счастлив.

— На прошлой неделе вы перетанцевали Кукуюка и вам это дало уверенности, — вспомнил Влад. — Сейчас вы чувствуете музыку, партнершу и хотите двигаться дальше. Мелания немного перетянула внимание на себя, но сделала танец сильнее.

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— У вас были все шансы пойти на дно, — признала Екатерина, подарив Алексею книжку про «Івасика-Телесика». — Но ваши стопы могут говорить еще лучше!

— Я в восторге! — не сдержал эмоций Чапкис. — У вас замечательная партнерша.

Судьи поставили паре 34 балла.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева танцевали с юными победителями международных конкурсов Матвеем и Стефанией.

— С самого детства я хотел быть ведущим, но надо мной смеялись, — вспомнил Владимир. — Сейчас я хочу побороть свои комплексы.

— Прекрасный танец, — прокомментировал джайв Григорий Николаевич.

— Вы такой хороший танцор, весь зал просто зажегся, — признал Франциско. — Я тоже вас полюбил.

— Вы напомнили мне Капитошку, — неожиданно сказала Екатерина, подарив ему детскую книгу. — Но он скакал более активно.

— Ваш танец вышел немного монотонный, — сказал Яма. — Акцентов не было.

Судьи поставили паре 32 балла.

Ксения Мишина и Евгений Кот уверенно удерживают звание фаворитов шоу. На паркет они вышли с 10-летним танцором Димой Калмыковым.

— Когда я училась в первом классе, мои родители разошлись, — вспомнила Ксения. — Для меня это было очень тяжело. Теперь я сделаю все, чтобы мой сын был счастлив.

— Я почувствовала себя на балу, — сказала Екатерина, подарив книгу о Белоснежке. — На сегодня это самый красивый бальный танец.

— Вы немного нарушили ритм вальса, — признал Григорий Чапкис. — Танцевали быстрее, чем нужно.

— А мне понравилось, — поддержал пару Франциско. — Но не до конца. Вы — потенциальные финалисты. Поэтому надо быть вам на ступеньку выше в технике.

— Что касается ритма, то я поддерживаю Григория Николаевича, — сказал Влад. — Но у вас были классные образы и поддержки. Я верю в вашу пару.

Судьи поставили паре 33 балла. Екатерина Кухар отдала наивысшую оценку — десятку.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров пять раз были лидерами турнирной таблицы.

— Хочу доказать своему бывшему возлюбленному, что я все смогу сделать сама, — призналась Анна. — Очень хочу победить. Знаю, будет битва.

Хип-хоп пары под хит Монатика вызвал восторг судей.

— Лав-лав-лав, — воскликнул Франциско. — Я сидел прямо как на углях! Вы все сделали отлично.

— Я в восторге от вашей техники и чувства ритма, — сказала Екатерина Кухар, назвав Анну Пеппи Длиннымчулком. — Но, помните, что Ксения дышит вам в спину.

— Вы танцевали правильно, здорово, — сказал Григорий Николаевич.

Судьи поставили паре наивысший балл — 40!

— В школьные годы я была девочкой-отличницей, — призналась «ФАКТАМ» Анна Ризатдинова. — Бывало, если мне ставили плохую оценку, я могла подтереть ее ластиком в тетрадке или дневнике. Была двенадцатибальная система оценивания и я перед двойкой смело рисовала единичку и выходило 12. Мне не хотелось огорчать папу, он всегда говорил, что нужно хорошо учиться. А если я ездила на соревнования, то часто приходилось пропускать уроки, а потом все навёрстывать. Было сложно, но в целом я училась хорошо.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар вышли на паркет в сопровождении восьми юных бальников.

— Я пришла на проект, чтобы раскрыть свою женственность, — призналась Виктория. — Мечтаю уже стать мамой.

— Это была школа Дикусара, — сказал Чапкис, комментируя ча-ча-ча пары. — Дима — тренер, европейского уровня. Но твоя партнерша подходит больше мне. Я у Димы ее отобью.

— Рекомендую расслабить свою верхнюю часть, — отметила Екатерина, подарив книгу «Маша и Медведь». — Получайте удовольствие от танца.

— Классная картинка, но недостаточно координации, — сказал Влад.

— Виктория, мы потеряли ваш огонь, — покритиковал пару Франциско. — Выпускайте зверя из клетки.

Пара получила 31 балл от судей.

Закрывала вечер пара Елены Кравец и Макса Леонова.

— Я не хочу покидать это шоу, — призналась Елена. — Я работаю на пределе возможностей.

Елена посвятила свое выступление старшей дочери, которая уже живет отдельно.

Актриса танцевала фокстрот в образе Мэри Поппинс, появившись на паркете, как и подобает сказочной героине, с потолка, спустившись на зонтике.

— Танец вас преобразил, — сказала Екатерина.

— Мне нравится ваша театральность, — признал Франциско. — Я почувствовал себя мальчиком.

— Было уверенно, казалось, что вы репетировали его очень долго, — восхитился Влад Яма.

— Все, что вы делаете на сцене, мне нравится, — не сдержался Чапкис. — Сегодня был настоящий театр танца.

Судьи поставили паре 36 баллов. Григорий Чапкис отдал «десятку».

По сумме оценок жюри на первом месте Анна Ризатдинова и Александр Прохоров (40 баллов), на последнем — Людмила Барбир и Дмитрий Жук (30 баллов).

Перед оглашением голосования зрителей, на паркете с новым хитом выступил MONATIK, который сейчас находится в мировом туре.

По сумме баллов судейского и зрительского голосований, в зоне риска оказались пары Людмила Барбир и Джитрий Жук, Даниэль Салем и Юля Сахневич. По правилам проекта им пришлось танцевать «за жизнь». Джайв пар оценивало жюри.

Григорий Чапкис и Франциско Гомес отдали свои голоса Салему. Екатерина Кухар поддержала Людмилу Барбир. Решающим оказался голос Влада Ямы, который проголосовал за Даниэля Салема. Девятый эфир покинула пара Людмилы Барбир и Дмитрия Жука.

— Я еще не станцевала танго, — со слезами на глазах сказала Людмила. — Мне так много чего хотелось показать на паркете. Спасибо всей команде проекта, всем, кто меня поддерживал. Грызите этот паркет, вы достойны победы!

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