На Ровенщине комбайн смял легковушку: подробности и фото смертельного ДТП

Происшествия

Вечером 20 октября в Ровенской области возле села Малая Совпа произошло ДТП: столкнулись комбайн и легковой автомобиль. В регионе и летом происходили масштабные аварии. О происшествии сообщает Национальная полиция Ровенской области.

Водитель «Фольксвагена» во время поворота не справился с управлением — при выполнении поворота он выехал на встречную полосу, где столкнулся с комбайном. В результате 28-летний водитель легкового автомобиля погиб, а 21-летняя пассажирка и 7-летний ребенок получили травмы. 41-летний мужчина, который управлял комбайном, не пострадал.

Травмированные госпитализированы. Ведется расследование происшествия.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина погиб под колесами мусоровоза. По предварительной информации, он сидел на бордюре, и не был замечен водителем, который дал задний ход.

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