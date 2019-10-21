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На Ровенщине комбайн смял легковушку: подробности и фото смертельного ДТП
Вечером 20 октября в Ровенской области возле села Малая Совпа произошло ДТП: столкнулись комбайн и легковой автомобиль. В регионе и летом происходили масштабные аварии. О происшествии сообщает Национальная полиция Ровенской области.
Водитель «Фольксвагена» во время поворота не справился с управлением — при выполнении поворота он выехал на встречную полосу, где столкнулся с комбайном. В результате 28-летний водитель легкового автомобиля погиб, а 21-летняя пассажирка и 7-летний ребенок получили травмы. 41-летний мужчина, который управлял комбайном, не пострадал.
Травмированные госпитализированы. Ведется расследование происшествия.
Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина погиб под колесами мусоровоза. По предварительной информации, он сидел на бордюре, и не был замечен водителем, который дал задний ход.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».