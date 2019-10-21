Украина

«Бабье лето» в Киеве побило четыре рекорда за месяц

19 октября в столице был побит очередной температурный рекорд осени. Капризы времени года уже привели к тому, что в столице во второй раз зацвели сакуры. О новом температурном достижении сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным метеоцентра, после полудня 19 октября температурный максимум достиг +23,3 градуса, что на 2,1 градуса выше, чем предыдущий рекорд теплой погоды, который был зафиксирован в этот день в 1957 году.

В результате нынешнее бабье лето в Киеве поставило уже четвертый температурный рекорд.

13 октября среднесуточная температура впервые за 139 лет (с 1896 года) достигла отметки 16,6 °С, а максимальная температура была 23,8 °С, что на 0,4 °С больше чем в 2014 году.

15 октября температура воздуха обновила 134-летний (с 1885-го) максимум и достигла 24,1 °С.

Как сообщалось ранее, синоптики прогнозируют, что в ближайшую неделю осень в Киеве продолжит радовать теплой погодой, а вот с 25 октября уже начнется похолодание.

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