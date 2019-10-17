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Капризы природы: в Киеве внезапно зацвели сакуры (фото)
Необыкновенно теплый октябрь, которым сейчас наслаждаются в Киеве, вызвал природные аномалии. Об этом сообщает группа «КП по УЗН Дніпровського району» в Facebook.
«Аномалии природы — это когда и осенью можно насладиться весенним цветением сакур. Бульвар Верховной Рады ждет Вас! Успейте сделать фото», — призывают в сообществе.
Все желающие могут насладиться эффектными снимками цветущих сакур. Изображения уже получили множество лайков и репостов.
Ранее сообщалось, что в октябре 2019 года для Киева характерна необыкновенно жаркая погода — обновляются многолетние рекорды по температуре. К примеру, день 13 октября оказался самым жарким за 139 лет — жара, которая стоит в столице осенью, по климатическим нормам соответствует середине августа.
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