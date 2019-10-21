Происшествия

Вывез в лес и убил: в Киеве арестовали мужчину, расправившегося с бывшей женой

Днепровский райсуд Киева отправил под стражу без возможности выйти под залог двоих мужчин, которых задержали по подозрению в убийстве 44-летней жительницы столицы — бывшей супруги одного из злоумышленников.

Как сообщили в прокуратуре города Киева, накануне задержанным было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 146 (похищение человека), п. 3, 6, 12 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Напомним, что один из арестованных выманил свою экс-супругу в микрорайон Бортничи. Когда женщина приехала на место встречи, ее бывший муж с приятелем запихнули жертву в машину, вывезли в лесополосу в Бориспольском районе и избили до смерти.

Правоохранители полагают, что преступление было совершено из корыстных побуждений — ради завладения имуществом погибшей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице задержали «Троещинского маньяка», который с ножом нападал на прохожих-мужчин. Только осенью он ранил в область шеи парней 26-ти и 22-х лет, а также мужчин в возрасте 57 и 69 лет. Последний от полученных ранений скончался.

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