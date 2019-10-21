24.80 / 25.10 27.50 / 27.99
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Вывез в лес и убил: в Киеве арестовали мужчину, расправившегося с бывшей женой

16:52 21 октября 2019 397
Судебное заседание
Инф. «ФАКТОВ»

Днепровский райсуд Киева отправил под стражу без возможности выйти под залог двоих мужчин, которых задержали по подозрению в убийстве 44-летней жительницы столицы — бывшей супруги одного из злоумышленников.

Как сообщили в прокуратуре города Киева, накануне задержанным было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 146 (похищение человека), п. 3, 6, 12 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Напомним, что один из арестованных выманил свою экс-супругу в микрорайон Бортничи. Когда женщина приехала на место встречи, ее бывший муж с приятелем запихнули жертву в машину, вывезли в лесополосу в Бориспольском районе и избили до смерти.

Правоохранители полагают, что преступление было совершено из корыстных побуждений — ради завладения имуществом погибшей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице задержали «Троещинского маньяка», который с ножом нападал на прохожих-мужчин. Только осенью он ранил в область шеи парней 26-ти и 22-х лет, а также мужчин в возрасте 57 и 69 лет. Последний от полученных ранений скончался.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Даша Астафьева

Божественная красота: обнаженная Даша Астафьева восхитила сети (фото)

Сваты

"Иван Будько" прокомментировал ситуацию с "Митяем" и сериалом «Сваты»

Алла Пугачева и Максим Галкин

«Сняла юбку и вперед»: 70-летняя Пугачева удивила стройными ногами

гороскоп

У Водолея разрешится серьезная проблема, а Лев столкнется с завистниками: гороскоп на неделю

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер