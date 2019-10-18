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Происшествия

Нападал на мужчин: в Киеве задержали серийного маньяка (фото, видео)

13:13 18 октября 2019 300
Место преступления
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве задержан мужчина, который подозревается в совершении нескольких преступлений. Об этом сообщает Полиция Киева.

За последний месяц от действий злоумышленника пострадало несколько жителей столицы. В начале сентября неизвестный с ножом напал на 26-летнего парня. С резаными ранами плеча и ключицы пострадавшего госпитализировали в больницу.

Через несколько недель ножевые ранения шеи получил 22-летний житель Днепровского района. При аналогичных обстоятельствах пострадал и 56-летний мужчина. По его словам, к нему сзади подошел незнакомец и несколько раз ударил в спину острым предметом.

Впоследствии у подъезда дома на улице Петра Вершигоры мужчина обнаружил мертвым отца. Врачи, прибывшие на вызов, констатировали смерть 69-летнего мужчины от колото-резаной раны шеи.

Через некоторое время полицейским удалось установить личность подозреваемого. Они провели опознание с пострадавшими, которые указали на злоумышленника. Им оказался ранее судимый за два убийства местный житель 1975 года рождения. Он проживал вместе с родителями, в июне его выписали из психоневрологического диспансера, где он проходил курс лечения. Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства правоохранители изъяли личные вещи: кепки, очки и несколько ножей.

Проводятся следственные действия.

В Instagram было опубликовано видео о задержании маньяка.

Ранее сообщалось, что в Харькове задержали сексуального маньяка, который орудовал в лифтах.

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