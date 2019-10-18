- 13:39 Синоптик рассказала, когда в Украине начнется похолодание
- 13:38 Россия собирается закрыть для навигации часть Керченского пролива: что об этом известно
- 13:32 «Сын родился с опухолью на копчике, которая весила 2,5 килограмма — больше, чем сам ребенок»
- 13:29 Корсет с перьями: королева Испании удивила фривольным нарядом
- 13:22 Во львовском госпитале умер боец, получивший тяжелые ранения на Донбассе
- 13:20 В Киеве пьяный водитель вез младенца на переднем сидении авто: в сеть попали фото
- 13:18 Ани Лорак впервые рассказала о романе с молодым продюсером
- 13:13 Нападал на мужчин: в Киеве задержали серийного маньяка
- 13:00 Зеленые тарифы останутся неизменными, — министр
- 12:54 Фермер за свои 5 миллионов гривен восстановил старинную казацкую церковь под Винницей
- 12:54 Машину полностью смяло: на трассе под Харьковом произошло смертельное ДТП
- 12:45 Зеленский добьется своего: в Раде озвучили интересный прогноз по "формуле Штайнмайера" для Донбасса
Нападал на мужчин: в Киеве задержали серийного маньяка (фото, видео)
В Киеве задержан мужчина, который подозревается в совершении нескольких преступлений. Об этом сообщает Полиция Киева.
За последний месяц от действий злоумышленника пострадало несколько жителей столицы. В начале сентября неизвестный с ножом напал на 26-летнего парня. С резаными ранами плеча и ключицы пострадавшего госпитализировали в больницу.
Через несколько недель ножевые ранения шеи получил 22-летний житель Днепровского района. При аналогичных обстоятельствах пострадал и 56-летний мужчина. По его словам, к нему сзади подошел незнакомец и несколько раз ударил в спину острым предметом.
Впоследствии у подъезда дома на улице Петра Вершигоры мужчина обнаружил мертвым отца. Врачи, прибывшие на вызов, констатировали смерть 69-летнего мужчины от колото-резаной раны шеи.
Через некоторое время полицейским удалось установить личность подозреваемого. Они провели опознание с пострадавшими, которые указали на злоумышленника. Им оказался ранее судимый за два убийства местный житель 1975 года рождения. Он проживал вместе с родителями, в июне его выписали из психоневрологического диспансера, где он проходил курс лечения. Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства правоохранители изъяли личные вещи: кепки, очки и несколько ножей.
Проводятся следственные действия.
В Instagram было опубликовано видео о задержании маньяка.
Ранее сообщалось, что в Харькове задержали сексуального маньяка, который орудовал в лифтах.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...