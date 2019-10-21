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Общество и люди

В Киеве восстановили движение транспорта на проспекте Победы (видео)

16:54 21 октября 2019 120
В Киеве восстановили движение транспорта на проспекте Победы
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

Третью прогоновую конструкцию Шулявского моста установили над проспектом Победы. Движение транспорта на проспекте Победы, который перекрывали из-за ремонта, восстановлено. Троллейбусы №№ 5 и 7 снова ходят по своим обычным маршрутам. Напомним, что столичные власти обещали сдать Шулявский путепровод до конца 2019-го.

Тем временем на левом берегу в ночь на 22−25 октября в связи с ремонтом колеи на улице Курнатовского — переезде Вильде для трамваев №№ 28, 33 предусмотрен сокращенный график работы.

Последние отправления:

  • № 28 по своей схеме от улицы Милославской в 23:00, 23:20, от станции метро «Лесная» — в 23:19, 23:32,
  • № 33 — от улицы С. Лифаря — в 23:33, 23:50, от ДВРЗ — в 22:51, 23:07.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что из-за ремонта на Южном мосту до конца октября ограничено движение.

До конца года продлится ремонт пешеходного моста через проспект Л. Курбаса (между улицами Тулузы и Серкова) на Борщаговке.

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