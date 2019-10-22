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Мир

На церемонию интронизации императора Японии съехались представители королевских домов всего мира (фото, видео)

16:24 22 октября 2019 72
Император и императрица Японии
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В Японии прошла церемония восшествия императора Нарухито на престол. Предыдущий император, 85-летний Акихито, сложил свои полномочия в мае — по состоянию здоровья.

На торжественной церемонии присутствовали около 2000 высоких гостей из 180 стран мира — в том числе члены королевских семей. В частности, в Токио прибыли британский принц Чарльз, король Испании Филипп с супругой Летисией, король и королева Бельгии Филипп и Матильде, кронпринц Дании Фредерик и его жена принцесса Мэри, король Швеции Карл XVI Густаф со своей старшей дочерью и наследницей принцессой Викторией, короли Камбоджи и Бутана, эмир Катара.

Протокол старинной церемонии интронизации не меняется уже сотни лет. Так, выпускница Гарвардского университета императрица Масако была в ритуальном 12-слойном облачении, которое весит около 15 килограммов.

В завершении церемонии премьер-министр Японии Синдзо Абэ первым воскликнул «Банзай!» (что буквально означает «10 тысяч лет жизни», а также «да здравствует император»). К нему присоединились остальные.

В честь нового императора дали оружейный салют из 21 залпа. Затем гости были приглашены на банкет.

Фото Getty

Премьер-министр Японии приветствует императора

Король и королева Бельгии

В первом ряду - король и наследная принцесса Швеции, во втором - короли Камбоджи и Бутана

Король и королева Испании

Наследник престола Британии и принцесса Дании

На церемонии, как сообщали «ФАКТЫ», присутствовал также президент Украины Владимир Зеленский с женой.

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