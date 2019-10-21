В Чехии раскрыли крупную шпионскую сеть ФСБ России

Мир

В Чехии вычислили и ликвидировали разветвленную шпионскую сеть, выполнявшую задания российской ФСБ. Агентурная сеть создавалась для хакерских атак на важнейшие структуры в Чехии и в соседних странах.

Руководитель Службы безопасности и информации Чехии Михал Куделка заявил на пресс-конференции, что финансирование хакерам поступало из России, а также через российское посольство в Праге. Служба безопасности Чехии уточнила, что деятельность российской шпионской сети пресекли еще в прошлом году, а сейчас активно ведут расследование операций, порученных хакерам. Об этом сообщает чешское издание Irozhlas.

По мнению Куделки, у России на хакерскую сеть были далеко идущие планы. С помощью специально созданных серверов предполагалась устраивать кибератаки не только в Чехии, но и в странах-союзниках.

«Сеть была полностью уничтожена благодаря отличной работе Национального центра по борьбе с организованной преступностью. Расследование продолжается. Мы предотвратили преступную деятельность в Чешской Республике. Сеть была частью другой операции, которую россияне планировали осуществить в европейских странах», — сказал Куделка.

Под наблюдение группа российских агентов попала в начале 2018 года. По данным еженедельника Respekt, в преступную группу входили как граждане России, так и выходцы из РФ, уже получившие чешские паспорта. Прикрытием для хакеров были две небольшие компании в Праге по продаже программного обеспечения и комплектующих для компьютеров.

Напомним, ранее в Украине СБУ совместно с партнерами из США пресекла деятельность мощной хакерской группировки, работавшей под крылом ФСБ. Кроме того, усилиями СБУ была предотвращена серия хакерских атак на компьютерные системы органов власти.

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