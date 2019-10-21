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Политика

Продвижения нет: у Путина сделали новое заявление о встрече в «нормандском формате»

18:01 21 октября 2019 350
Владимир Путин
Инф. «ФАКТОВ»

В Кремле считают, что продвижение по подготовке саммита в нормандском формате отсутствует. Об этом сообщает РБК-Украина.

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков выразил обеспокоенность ситуацией, которая сложилась после последнего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

«Сейчас, я бы так сказал: особого продвижения в контексте подготовки запланированной встречи в верхах нормандского формата не наблюдается, хотя желание провести такую встречу у всех сторон имеется», — сказал Ушаков.

Он отметил, что после подписания последних договоренностей «начали поступать весьма противоречивые сигналы из Киева».

«Мы хотим, чтобы этот новый саммит был тщательно подготовлен, в том числе, чтобы был заранее согласован проект предстоящих итоговых решений и, чтобы на этом саммите были намечены какие-то дополнительные шаги по реализации минских договоренностей», — заявил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Зеленский был согласен на «формулу Штайнмайера» еще в июле 2019 года.

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